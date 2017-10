Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa foi ontem oficialmente inaugurada

A 9ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa arrancou ontem oficialmente com uma cerimónia inaugural na qual estiveram presentes representantes dos países lusófonos e da Região Autónoma de Guangxi Zhuang, que vão participar nas muitas actividades organizadas pelo Secretariado Permanente do Fórum Macau. Na Torre de Macau, apresentaram-se também alguns dos músicos que vão actuar no território até ao dia 22.

O tema do evento mantém-se fiel ao das edições anteriores, “Uma Faixa, Uma Rota Cultural”, tendo sido convidados cerca de uma centena e meia de músicos , artistas plásticos, chefes de cozinha, artesãos e artistas de teatro provenientes dos países e territórios de língua portuguesa. A Angola, ao Brasil, a Cabo Verde, à Guiné-Bissau, a Moçambique, a Portugal, a São Tomé e Príncipe, a Timor-Leste e Macau juntam-se ainda representantes dos territórios indianos de Goa, Damão e Diu.

A República Popular da China, por sua vez, faz-se representar pelo Grupo Folclórico de Youjiang, do Município de Baise da Região Autónoma de Guangxi Zhuang, que ontem subiu ao palco durante a cerimónia de abertura para mostrar parte do espectáculo que vão apresentar em Macau e na Taipa ao longo desta semana.

A presente edição do certame – a nona – integra no respectivo programa de actividades a gastronomia, com a mostra “Sabores do Mundo” e iguarias dos Países de Língua Portuguesa, a feira de artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa, a mostra de teatro “TEATRAU”, espectáculos de música e de dança, exposições de artes plásticas de artistas de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Macau, bem como uma apresentação de cinema de animação do Brasil.

Este ano assinala-se a estreia dos artistas da Semana Cultural na Feira PLPEX durante a 22ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa), “procurando promover o papel de Macau como plataforma de intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, lê-se num comunicado do Fórum Macau. J.F.