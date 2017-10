Pequim detém activistas antes do início do Congresso do PCC  

A organização Chinese Human Rights Defenders (CHRD) acusou ontem as autoridades de deterem 14 activistas e críticos do Governo chinês durante as semanas anteriores ao XIX Congresso do Partido Comunista (PCC), que hoje arranca na capital chinesa.

Na passada quinta-feira, a polícia entrou em casa de Wu Kemu, conhecido pelo seu ativismo nas redes sociais e comentários críticos, e deteve-o por “provocar distúrbios”.

Entre os detidos estão dois cantores, Xu Lin e Liu Sifang, após terem publicado músicas sobre os direitos humanos, algumas centradas na figura do dissidente e prémio Nobel da Paz chinês, Liu Xiaobo, que morreu em Julho passado sob custódia da polícia.