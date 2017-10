O primeiro dia de um deputado movido pela reforma profunda do sistema político

Sulu Sou estreou-se na segunda-feira como deputado na Assembleia Legislativa. O democrata, de 26 anos, assume como causa primordial a reforma política que potencie a implementação plena do sufrágio directo na eleição para o hemiciclo e para o cargo de Chefe do Executivo. O PONTO FINAL acompanhou o primeiro dia do mais jovem deputado da 6ª Legislatura, marcado por uma primeira ousadia em plenário e pela convicção de que, a partir de agora, estará sujeito a um permanente escrutínio.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Ao início da manhã, desce a Calçada de Santo Agostinho com o passo apressado e olhar firme de quem avança para coisa inaugural e solene. Camisa branca, calça escura de vinco, gravata verde, o mesmo figurino com que percorreu a intensa jornada de campanha eleitoral. Nervoso? “Só um pouco, é a primeira vez”, atira Sulu Sou Ka Hou, antes de rodar a chave no segundo andar do edifício Ka Va Kok, quartel-general da Associação Novo Macau. Na grande sala que habitualmente acolhe os encontros dos democratas, ciranda apenas uma velha senhora, que suavemente passa o pano na mesa. Pouco depois chegam Gloria Tam e Ray Leong. Sulu Sou ultima detalhes com a administrativa do colectivo, sob o olhar atento de Ray, membro da associação, que não esconde a excitação pela nova fase do companheiro de causas: “Ele vai fazer um bom trabalho. Eu apoio-o mesmo, porque temos as mesmas ideias”. E Sulu Sou caminha, bebe água, sorri para todos. A velha senhora sopra-lhe felicitações em cantonês, e uma ternura que não cabe no peito resvala para um abraço. O activista, que ali viu chegar rapaz, é agora deputado.

“APERCEBI-ME DE UMA NOVA CULTURA, DEPUTADOS LIVRES A FAZER PRESSÃO NA ASSEMBLEIA”

Acomoda-se na cadeira, nas costas o grande cartaz de campanha, onde, ao sorriso aberto do número um da lista Associação do Novo Progresso de Macau, junta-se o do número dois, Paul Chan Wai Chi. Mãos cruzadas sobre a mesa, conta que a sedução pela política aconteceu ainda na escola, recta final do ensino secundário, onde não chegavam ecos ou lições do caldo político local: “A cultura do sistema educativo em Macau tem um nível baixo de educação cívica. Eu estudei na Escola de São José durante 15 anos e não aprendi nada de política. Por volta de 2008 apercebi-me de uma nova cultura e uma nova situação no Conselho Legislativo de Hong Kong, deputados livres, a fazer pressão na assembleia”, recorda, nos momentos de quietude que antecedem a partida para a sede do Governo, onde, ao final da manhã, tomará posse como deputado.

Pela rádio da Região Administrativa Especial vizinha, chegavam-lhe as sessões plenárias onde embateu em discursos parlamentares que o empurraram, em 2009, para a Universidade de Taiwan, para estudar Ciência Política. Sobre o principal grupo pró-democracia do território, que viria a integrar em 2013, nada conhecia: “Não sabia o que era a Associação Novo Macau, mas sabia quem eram Ng Kuok Cheong e Au Kam San. Já era eleitor em 2009 mas não votei nesse ano porque já estava em Taiwan. Lembro-me que sugeri à minha família que votasse em Au Kam San e Ng Kuok Cheong”. E a família votou, mas nem por isso se vincou nela uma identificação com os democratas: “Não, eles não querem saber de política, são a típica família de Macau”.

Quando olha para trás, Sulu Sou resgata o primeiro embate com um político, numa sessão na escola, em 2009, após a eleição de Chui Sai On, em que o Chefe do Executivo esteve presente. “Eu levantei a mão e coloquei uma questão ao senhor Chui. Perguntei-lhe como melhorar a capacidade do Governo para conquistar a confiança do público, principalmente depois do caso Ao Man Long”. E o líder do Governo respondeu “que qualquer político deve melhorar a sua actuação quando recebe críticas da população”.

“[O ESTÁGIO] FEZ-ME ABRIR OS OLHOS PARA A POLÍTICA DE MACAU”

À Novo Macau, o activista chegou em 2011, para um estágio de Verão que propiciou o contacto com uma dimensão da coisa pública que desconhecia: “Fez-me abrir os olhos para a política de Macau, porque trabalhei no escritório de Ng Kuok Cheong e Au Kam San. Vi muitos casos no escritório e aprendi a ajudá-los a resolver os problemas, com a habitação, com os idosos. A partir desse Verão as minhas preocupações voltaram-se para Macau, porque conhecia os problemas de Hong Kong, de Taiwan, mas não conhecia a política de Macau”.

No Verão de 2012, repete-se o estágio e a aproximação àqueles que seriam os seus mentores: “Aprendi com Scott Chiang, com Jason Chao, com Paul Chan Wai Chi. Eles ensinaram-me como escrever um comunicado de imprensa, como chamar a atenção dos media para os nossos temas”. A entrada na Novo Macau acontece em 2013, e logo como número dois da lista de Au Kam San às eleições legislativas.

Em 2014, ano em que impulsiona o maior protesto em Macau desde 1989, contra uma proposta de lei de atribuição de compensações a ex-governantes, torna-se também presidente da associação pró-democrata. “Foi muito rápido, tinha entrado para a associação há menos de um ano. Tudo acontece muito rapidamente na minha vida”, confessa.

“DEVEMOS DIZER AOS CIDADÃOS QUE A DEMOCRACIA RESULTA”

A eleição do agora vice-presidente da Novo Macau no escrutínio de 17 de Setembro faz de Sulu Sou o mais jovem deputado a tomar assento no hemiciclo desde a transferência de soberania. Para o activista, que tantas vezes reiterou a vontade de ver concretizada uma reforma política, a generalização do sufrágio directo na eleição para a Assembleia Legislativa e para Chefe do Executivo é causa que carrega para o hemiciclo: “Sim, essa é a maior prioridade da minha vida política. Mas devemos dizer aos cidadãos qual a importância da democracia para as gentes de Macau. Devemos dizer aos cidadãos, em diferentes áreas, que a democracia resulta em sociedade e resulta na vida dos cidadãos. E que o sufrágio universal é importante para atribuir responsabilidade ao Chefe do Executivo”, sustenta.

Gloria faz sinal, o tempo avança, Sulu Sou tem ainda que ultimar a preparação para o momento que se segue, o tal que abre nova página na vida do activista: “Estava nervoso na noite passada [de domingo], não dormi muito bem. Mas estou confiante porque tenho a equipa da Novo Macau. Eu conversei com eles na noite passada, para fazer a preparação final para o meu primeiro dia, e estou confiante”.

Os pais de Sulu, com quem o deputado vive, não estarão na cerimónia de tomada de posse, mas transmitiram-lhe pela manhã uma mensagem que o acompanha: “A minha mãe disse-me para fazer o que puder fazer, apenas isso. E para me preocupar com a minha saúde. O meu pai disse que eu devia dar o meu melhor, dizer a verdade na Assembleia. E não ter medo do Governo nem dos homens de negócios”. Com a eleição do filho único, estão eles mais próximos de apoiar a causa democrata? “Tem que ser passo a passo para fazê-los serem mais livres. Porque eles não sabem o que é a política, são as típicas pessoas de Macau, a minha família. Quero usar o tempo e a acção para lhes mostrar que o filho deles está a fazer a coisa certa na sua vida”.

Ajeita a gravata, avança para a porta rodeado de Gloria e Ray. Só eles o acompanham no percurso a pé até à sede do Governo. Na chegada ao palácio cor-de-rosa, estende a mão à deputada Wong Kit Cheng, que, como ele, chega pouco depois das 11 horas. Ao meio-dia, alinhados ao fundo da sala, e depois de entoado o hino nacional, prestam juramento com a mão direita atirada ao alto. Sulu Sou fica para o fim, no cumprimento, breve, estendido a Chui Sai On.

“ELE É A PESSOA IDEAL PARA ASSUMIR O CARGO, AGORA E NO FUTURO”

Retiram-se depois os deputados e o jovem democrata refugia-se com os seus pares num restaurante a uma distância curta do palácio. À mesa com ele estão Andrew Cheong, membro da Novo Macau há 16 anos, e Icy Kam, que ingressou nas fileiras dos pró-democratas há quatro anos: “Esta nova geração é maravilhosa, são corajosos, inteligentes. Sem dúvida, ele é a pessoa ideal para assumir o cargo, agora e no futuro. Eu vou supervisioná-lo. Acredito que ele terá uma voz”, diz Andrew Cheong. Sulu Sou assume a vontade de confrontar, numa primeira sessão plenária, o Chefe do Executivo: “Questionei-o há nove anos e quero questioná-lo agora. Quero que ele responda se devia ou não ter assumido a responsabilidade pelos efeitos do tufão Hato, porque ele é o líder máximo. Afastaram o senhor Fong Soi Kun para que este tomasse a responsabilidade, e Chui Sai On escondeu-se atrás de um governante de menor peso”, considera.

Finda a reunião, Sulu Sou avança para o autocarro que o leva até à Assembleia Legislativa. Voltam-se os olhares para o jovem deputado, fotografado pelo PONTO FINAL durante o curto percurso. Desfia-se a inquirição entre as mulheres mais velhas. Sulu já pensa no lugar que lhe caberá em sorte no hemiciclo, sendo certo que os novos parlamentares estão sujeitos a sorteio. “Espero ficar no lugar ao lado do senhor Pereira Coutinho [deixado vago com a saída da deputada Melinda Chan]. Sempre tive uma boa comunicação com ele, temos algumas crenças próximas”.

Às 13h50, dá entrada o novo parlamentar na Assembleia: “Entrar como deputado é muito diferente. Estive aqui há meses, na discussão contra o uso de cartazes na AL”. O arranque da 6ª Legislatura acontece dali a momentos com a eleição do presidente da Assembleia Legislativa. Ray Leong chega entretanto, a que se juntarão outros membros da Novo Macau: “Viemos apoiá-lo, é o primeiro dia do regresso dele à escola”, graceja. Às 14h30, abrem-se as portas da sala do plenário e os deputados tomam os seus lugares.

Chega entretanto Scott Chiang, até este domingo presidente da Novo Macau: “Não acredito numa entrada dramática, acredito no trabalho dele [Sulu Sou], acredito no estudo”. E quem gostaria Scott que o sucedesse na liderança da associação? “Estou dividido. Parte de mim quer um veterano, por outro lado quero alguém como o Sulu, com paixão, que leve a associação para um novo capítulo”.

Tem início a sessão com a eleição do presidente da Assembleia. Numa votação coordenada pelo deputado Cheung Lup Kwan, fica definido que serão os deputados mais jovens, Sulu Sou e Song Pek Kei, os responsáveis pela contagem de votos. Após a distribuição dos boletins, estreia-se o jovem democrata com uma intervenção no hemiciclo. Pede Sulu Sou que os deputados interessados em assumir o cargo de presidente e vice-presidente se possam manifestar, para que os cidadãos, que acompanham a sessão através da televisão, possam conhecer as suas prioridades. Proposta rejeitada, segue para a urna, onde deposita o voto e onde lhe caberá, ao longo da tarde, assumir a contagem dos votos na eleição de presidente, vice-presidente e dos dois secretários da Mesa da Assembleia Legislativa.

Mais tarde, no sorteio das cadeiras, escapa a Sulu Sou o desejado lugar número 8, restando-lhe, de agora em diante, ficar na segunda fila: “Vou ficar ao lado do senhor Davis Fong, o académico do jogo, da Universidade de Macau. O senhor Pang não quis trocar de lugar comigo”, lamenta. Depois do burburinho final, esvazia-se de gente a grande sala. Sentado, de olhos postos no vazio, o deputado acusa ainda a adrenalina de um dia que inaugura um novo tempo: “Todas as coisas hoje foram novas para mim. Tenho que aprender sobre como fazer melhor. Tenho que fazer mais e melhor”. Para além de cinco membros da Novo Macau, o apoio a Sulu Sou foi chegando ao longo do dia através de mensagens, dos companheiros de activismo político, mas também da família: “A minha mãe mandou mensagem a dizer-me para descansar depois da reunião plenária e para me preparar para a próxima sessão”.

“EU SER DEPUTADO E TAMBÉM PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NÃO FAZ SENTIDO”

Depois de Scott Chiang deixar a presidência da Novo Macau, abre-se um vazio na liderança do colectivo, que será preenchido no final deste mês. A quem o aponta como alternativa, Sulu diz não servir como candidato: “Estou disponível mas não sou a melhor escolha porque as posições devem estar separadas. A Novo Macau monitoriza a acção da Assembleia. Eu ser deputado e também presidente da associação, não faz sentido”. E quem seria o melhor candidato? “Estamos a discutir há mais de um mês e não consigo encontrar uma resposta clara”. Ainda assim, assume a preferência: “Tenho um nome, mas ele não pode, ele estuda em Hong Kong. É o quarto candidato da minha lista, o Won Kin Long. Penso que ele é apropriado para ser o presidente”.

Da Assembleia, o novo deputado segue ao cair da noite para a Calçada de Santo Agostinho, onde terá uma última reunião com membros da Novo Macau para “tirar algumas conclusões sobre hoje”. Foi o primeiro a chegar e é também o último a cruzar as portas desta casa que é agora a sua arena política: “Tenho uma grande responsabilidade que me foi atribuída pelos cidadãos. Todos os olhos vão estão a observar-me, a monitorizar-me, é o que sinto”, confessa o deputado, que cravou hoje na sua história o arranque de um novo capítulo.