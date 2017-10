“NY Portuguese Short Film Festival” regressa ao território a 25 e 26 de Outubro

O documentário “Portugueses no Soho”, da autoridade de Ana Miranda – a fundadora e curadora do NY Portuguese Short Film Festival – é a grande atracção da edição de 2017 do festival de curtas-metragens. O certame regressa ao território a 25 e 26 de Outubro e exibe onze outras películas. As sessões decorrem, como habitualmente, na Casa Garden.

Um total de doze filmes – entre os quais o documentário “Portugueses do Soho” – vão ser exibidos a 25 e a 26 de Outubro no auditório da Casa Garden no âmbito da edição de 2017 do “NY Portuguese Short Film Festival”.

A película “Portugueses do Soho – Uma história que mudou a geografia”, de Ana Miranda, promotora do festival de curtas metragens, conta a história dos emigrantes portugueses que chegaram ao Soho, em Nova Iorque, após a Segunda Guerra Mundial. O documentários vai ser exibido na sede local da Fundação Oriente a 25 de Outubro, dia em que o espaço acolhe ainda um concerto de Rita Redshoes.

No dia 26, vão ser exibidos os onze restantes filmes: “Carga” de Luís Campos, “O Entalhador ou A Oficina Mais Bela do Mundo” de João Vasco, “Instalação do Medo” de Ricardo Leite, “Tu” de Hugo Pinto, “Foi o Fio” de Patrícia Figueiredo (Curta Convidada), “Quarto em Lisboa” de Francisco Carvalho, “Alvanéu” de André C. Santos, “Manuel” de Bruno Carnide, “The Amazing Ordinary Man” de Paulo Portugal, “Ribbon Tooth” de Sara Gouveia, e “Um longo dia”, de Sérgio Graciano (Curta Convidada).

Em 2016, o festival apresentou dez curtas-metragens no território. Depois do arranque da sétima edição em Nova Iorque e Cascais, o Arte Institute, organização com sede em Nova Iorque, responsável pelo festival, apresentou a seleção deste ano em Winnipeg (EUA), Moçambique, São Paulo (Brasil), Banguecoque, Mindelo (Cabo Verde) e Fall River (EUA).Em Outubro, antes de assentar arraiais em Macau, o festival passou por Montréal e Kingston, no Canadá. A 1 de Novembro, será a vez de Berkeley, na Califórnia (costa oeste dos EUA), seguindo-se África do Sul e Luanda, Angola.

As curtas-metragens foram selecionadas e submetidas à apreciação de um júri composto pelos realizadores Rúben Alves, Márcio Miranda Perez e Don Cato.

O NY Portuguese Short Film Festival (NYPSFF) tem por objectivo mostrar anualmente trabalhos escritos e dirigidos por uma nova geração de realizadores portugueses e “ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo”, de acordo com o Arte Institute.

Esta sétima edição do festival de curtas-metragens portuguesas foi lançada, em simultâneo, em Maio passado, em Nova Iorque e Cascais, chegando agora ao território. A primeira edição deste festival, que já passou por todos os continentes, 21 países e 44 cidades, decorreu em Junho de 2011.