MIF: Exposição dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa estreia-se como evento independente  

O Centro de Convenções e Exposições do Venetian acolhe, entre amanhã e sábado, a 22ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF) e a terceira edição da Exposição dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa, certame que este ano se estreia como evento independente. Na edição deste ano da MIF, Angola e Guangdong estão em destaque, respectivamente, como país e província parceira.

Arranca amanhã a 22ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa) e a terceira edição da Exposição dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX). Durante os últimos dois anos o certame direccionado para os países lusófonos esteve inserido na MIF, mas este ano ganhou espaço próprio e vai realizar-se em paralelo e de forma independente da Feira Internacional de Macau, ainda que também no Centro de Convenções e Exposições do Venetian. A MIF é organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e durante três dias vai receber no Cotai mais de um milhar de empresas provenientes de cerca de 50 países e regiões.

Angola e Guangdong estão em destaque no principal evento empresarial do território, tendo sido convidados pelo IPIM para assumirem o estatuto de país e província parceira do certame. A delegação de Angola, liderada pelo embaixador de Angola em Pequim, João Manuel Bernardo, integra mais de 80 elementos e empresas cujas áreas abrangem desde a pesca à indústria conserveira, passando pelo sector da banca ou da construção civil. Dos proveitos que daqui possam ser retirados, Belarmino Barbosa, delegado de Angola no Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), destaca o “intercâmbio que poderá surgir”: “[Virão] 80 empresários em busca de eventuais parcerias, trocas comerciais e negociações. Vocês sabem que Angola entrou num período de diversificação da economia, temos um novo Governo que está apostado na diversificação e no investimento estrangeiro”, disse o delegado em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação da MIF e da PLPEX.

Na conferência de imprensa de apresentação dos dois eventos que ontem decorreu, Jackson Chang, presidente do IPIM, anunciou que este ano será lançado, a título experimental, um passe que abarca as convenções e exposições realizadas no território: “Trata-se de um passe reutilizável a ser usado em exposições e eventos organizados ou apoiados pelo IPIM. O passe irá ficar disponível de forma gradual para várias iniciativas a partir de 2018”, adiantouo dirigente. “Além de proporcionar entrada nas convenções e exposições, este passe pode ser utilizado para obter acesso às zonas de estacionamento dos recintos durante os eventos em causa e estará inicialmente disponível para os dirigentes e representantes dos serviços governamentais locais e entidades co-organizadores da MIF”, explicou Jackson Chang. Entre os eventos a que este passe dará acesso, para além da MIF, contam-se o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental e a Exposição de Franquia de Macau.

A PLPEX, também organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, ocupa uma área de exposição superior a três mil metros quadrados onde vão marcar presença mais de 210 organizações e empresas da China continental, Hong Kong e dos países de língua portuguesa. O evento estará dividido em quatro zonas temáticas, destinadas a organismos governamentais/organizações de promoção de comércio e associações comerciais, produtos alimentares, produtos não alimentares e serviços. Glória Batalha, vogal executiva do IPIM, referiu alguns dos domínios e áreas de produção que estarão em destaque na PLPEX. Entre eles estão os artigos de desporto, vestuário e acessórios, artesanato, livros, comércio electrónico, engenharia, serviços de tradução, restauração, entre outros.

A entidade organizadora dos eventos disponibiliza, durante os dias em que estes se realizam, um serviço de autocarros gratuito. As carreiras vão fazer a ligação entre quatro pontos de Macau e da Taipa – Rua do Mercado de Iao Hon, Rua do Dr. Pedro José Lobo, Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e Avenida de Guimarães – e o Venetian entre as 9h30 e as 20h30.