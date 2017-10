Macau é o menos jovem dos países e territórios lusófonos

Juventude que escasseia e população que envelhece. O Fundo das Nações Unidas para a População publicou esta terça-feira um relatório que reitera que o envelhecimento da população é um dos grandes problemas com que Macau se defronta a curto e médio prazo. No retrato traçado pela ONU só Portugal fica pior na fotografia. O contraste com os países africanos de expressão portuguesa é estarrecedor.

Macau é o território lusófono com uma menor percentagem de jovens, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) ontem publicado. De acordo com os dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), na RAEM – que surge no estudo associada à República Popular da China – apenas 13 por cento da população tem idade compreendida entre os 0 e os 14 anos.

De acordo com as conclusões do relatório “Acedendo ao Estado da População Mundial – 2017”, Portugal não está muito melhor do que Macau em termos de renovação demográfica, com apenas 14 por cento da população compreendida na faixa etária em analise. O Brasil, com 22 por cento de jovens, Cabo Verde, com uma população jovem na ordem dos 30 por cento e a Guiné Equatorial (37 por cento) são as nações que surgem na cauda da tabela no que à regeneração populacional diz respeito.

No polo oposto, Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau são os países que apresentam a população mais jovem entre os países de expressão portuguesa, com a faixa etária 0-14 anos a ultrapassar os 40 por cento do total da população.

No documento do FNUAP é indicado que, entre os países lusófonos, Angola tem a maior percentagem de jovens (47 por cento), à frente de Moçambique (45 por cento), de Timor-Leste (44 por cento), de São Tomé e Príncipe (43 por cento) e da Guiné-Bissau (41 por cento).

Portugal é, por outro lado, o país lusófono com maior número de idosos (cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos), que representam 22 por cento da população. No capítulo específico da terceira idade, Macau também não fica bem na fotografia, com dez por cento da população do território acima da fasquia dos 65 anos. O Brasil, como 9 por cento, Cabo Verde e Timor-Leste (ambos com quatro por cento), a Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe (todos com 3 por cento) e Angola (2 por cento) completam o organigrama do envelhecimento nos países e territórios de expressão portuguesa.

Na faixa etária principal (entre os 15 e os 64 anos), onde se concentra o grosso da população activa, Macau é, de acordo com os dados divulgados pelo FNUAP, o território onde o peso da população adulta – 77 por cento – é mais significativo. Ao território segue-se o Brasil (70 por cento), Cabo Verde e Portugal (ambos com 65 por cento), Guiné Equatorial (60 por cento)Guiné-Bissau (56 por cento), São Tomé e Príncipe (54 por cento), Timor-Leste (53 por cento), Moçambique (52 por cento) e Angola (51 por cento).No relatório, o Fundo das Nações Unidas para a População indica que, em finais de 2016, o Brasil contava com 209,3 milhões de habitantes, seguido por Angola (29,8 milhões), Moçambique (29,7 milhões), Portugal (10,3 milhões), Guiné-Bissau (1,9 milhões), Guiné Equatorial e Timor-Leste (ambos com 1,3 milhões), Cabo Verde (500 mil) e São Tomé e Príncipe (200 mil). Macau surge no estudo com uma população de referencia da ordem dos 600 mil habitantes.

Esperança de vida em alta, taxa de fertilidade em baixa

O relatório ontem publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a População aborda ainda indicadores como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil, a taxa de fertilidade ou a esperança médica de vida. O documento confirma um dado já adquirido: a RAEM é um dos locais do mundo onde mais se vive e no âmbito do círculo dos países e territórios lusófonos, a comparação é ainda mais significativa, com Macau a surgir no topo (81 anos para os homens e 87 para as mulheres), seguido de Portugal (78-84), Brasil (72-79), Cabo Verde (71-75), Timor-Leste (67-71), São Tomé e Príncipe (65-69), Angola (59-65), Moçambique (57-61), Guiné Equatorial (57-59) e Guiné-Bissau (56-60).

De acordo com os dados esta terça-feira divulgados, outro factor analisado é a taxa de fertilidade, com Angola a liderar, com, 5,6 filhos por mulher, seguida por Timor-Leste (5,4), Moçambique (5,2), Cabo Verde (4,8), Guiné Bissau e Guiné Equatorial (ambos com 4,6) e São Tomé e Príncipe (4,4), Brasil (1,7), Macau (1,3) e Portugal (1,2).

Na taxa de renovação da população, Portugal é o único dos Estados lusófonos com crescimento negativo (-0,4 por cento), embora o Brasil (0,9 por cento) e Cabo Verde (1,2 por cento) se mantenham também abaixo do limite.

A Guiné Equatorial lidera este índice, com 4,1 por cento, seguida de Angola (3,5 por cento), Moçambique (2,9 por cento), Guiné-Bissau (2,6 por cento), São Tomé e Príncipe e Timor-Leste (ambos com 2,2 por cento) e Macau (2,1 por cento).

O território ostenta ainda bons resultados no que toca à taxa de natalidade entre adolescentes (consideradas para o efeito as mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos), com o FNUAP a registar três casos de mães adolescentes por cada cem mil nascimentos.

Angola, Guiné Equatorial, Moçambique e Guiné-Bissau são os países lusófonos com as taxas de natalidade mais elevadas nas adolescentes entre os 15 e 19 anos, com um valor que ultrapassa os 10 por cento. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População, Angola é, entre os estados lusófonos, o país com maior percentagem de jovens mães, com uma taxa de 191 nascimentos por cada mil adolescentes em 2016.

Guiné Equatorial (176/1.000), Moçambique (167/1.000) e Guiné-Bissau (106/1.000) são os países que surgem a seguir na tabela lusófona com uma taxa superior a 10 por cento, lista em são seguidos por São Tomé e Príncipe (92/1.000), Brasil (65/1.000), Timor-Leste (51/1.000) e Portugal (10/1.000).

No relatório do FNUAP, que não apresenta dados comparativos com as conclusões do relatório emitido em 2016, é incluído um item sobre as más práticas ou práticas danosas de casamentos de raparigas com idade igual ou inferior a 18 anos, mas o documento não dispõe de dados sobre Angola, Cabo Verde, Macau e Portugal.

Neste item, e entre os países lusófonos, a percentagem mais elevada regista-se em Moçambique (48 por cento), após o que surgem Brasil (36 por cento), São Tomé e Príncipe (35 por cento), Guiné Equatorial (30 por cento), Guiné-Bissau (24 por cento)e Timor-Leste (19 por cento).

Com a mesma tendência, a de países menos desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil por cada 100 mil nados vivos, os Estados africanos lideram a tabela, negativa, dos países lusófonos, com a Guiné-Bissau no topo, ao registar 549 mortes por cada 100 mil nascimentos, à frente de Moçambique (489) e Angola (477)

A Guiné Equatorial é o quarto país com o pior registo (342), seguida por Timor-Leste (215), São Tomé e Príncipe (156), Brasil (44), Cabo Verde (42) e Portugal (10). Macau surge neste item sem dados.