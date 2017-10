LAG 2018: Chefe do Executivo recebeu Operários e Associação Comercial

Chui Sai On continua a auscultar os vários sectores da sociedade civil, tendo em vista a definição das políticas que deverão nortear as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. Ontem, o Chefe do Executivo recebeu na Praia Grande a direcção da FAOM e da Associação Comercial de Macau. As relações laborais foram um dos temas comuns aos dois encontros.

Marco Carvalho

O Chefe do Executivo recebeu ontem na Sede do Governo, representantes da Federação das Associações dos Operários de Macau e da Associação Comercial. Os dois encontros serviram para que Fernando Chui Sai On auscultasse as duas influentes organizações e recolhesse opiniões e sugestões tendo em vista a definição das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano.

O encontro contou ainda com a presença do Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, da chefe de Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam e de vários outros membros da entourage do líder do Governo. Liderada pelo presidente da FAOM, Chan Kam Meng, a comitiva dos Operários defendeu que no próximo ano o Governo deve proceder ao aperfeiçoamento do regime jurídico-laboral com o intuito de reestruturar o Conselho de Concertação Social, para que as negociações entre Governo, trabalhadores e patronato sejam mais eficazes.

A Federação das Associações dos Operários de Macau quer ainda que o Executivo inicie em 2018 a discussão legislativa em torno da promoção de uma Lei Sindical e que avance para a dinamização de políticas laborais mais abrangentes, que possam ajudar “a salvaguardar a empregabilidade dos residentes locais”.

No capítulo das questões sociais, a FAOM recupera o conceito “terra de Macau destinada a residentes de Macau”, ao mesmo tempo que aconselha o Governo a reforçar o investimento feito no domínio da habitação pública. Os dirigentes do organismo que agrupa as associações de natureza operária de Macau mostraram-se ainda preocupados com o planeamento geral da zona das Portas do Cerco no que ao acesso a transportes públicos, tendo defendido ainda o reforço do investimento na construção de escolas e de equipamentos escolares.

Chui Sai On agradeceu as sugestões e as opiniões avançadas pela direcção da Federação das Associações de Operários de Macau e prometeu um aumento do orçamento para o próximo ano, motivado pelo “ajustamento profundo da economia” do território e pela devastação causada, a 23 de Agosto, pela passagem do tufão Hato.

Mais metódicos, os responsáveis pela Associação Comercial de Macau fizeram chegar ao Chefe do Executivo um conjunto de oito medidas e preocupações. Os responsáveis pelo organismo querem que o Governo avance para uma revisão abrangente da Lei das Relações de Trabalho e que estabeleça um regime de trabalho a tempo parcial que possa servir tanto os interesses das empresas, como o interesse dos trabalhadores.

Desígnios como a construção de uma cidade inteligente e o papel das pequenas e médias empresas do território no projecto da “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e na estratégia “Uma Faixa, Uma Rota” também constam da lista de prioridades da Associação Comercial de Macau para o próximo ano. O organismo avança ainda com uma sugestão muito concreta: o presidente da Associação, Ma Iao Lai, instou o Governo a revogar as limitações colocadas à importação de motoristas profissionais.

Na qualidade de vice-presidente da Associação Comercial de Macau, a empresária Pansy Ho mostrou-se esperançada de que o Governo possa promover um maior equilíbrio entre as reivindicações da parte laboral e da parte patronal, ao mesmo tempo que garante que a RAEM retira vantagens em termos de cooperação e turismo do projecto de edificação da “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.