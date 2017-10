Jogo: Número avançados pelo Governo não coincidem com dados das operadoras  

A corretora japonesa Nomura revelou, numa nota citada pelo portal GGR Asia, que existe um desfasamento crescente e “significativo” entre os valores parciais das receitas do jogo reportados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e os números avançados pelas concessionárias de jogo com interesses na RAEM.

Na segunda-feira, o organismo liderado por Paulo Martins Chan anunciou que a receitas do sector VIP teriam crescido 35 por cento no terceiro trimestre, em termos anuais homólogos, para os 38.687 milhões de patacas. Já as receitas do jogo de massas, incluindo as das “slot machines”, subiram 7,42 por cento em relação ao mesmo período de 2016, totalizando 28.314 milhões de patacas.

Na nota emitida na segunda-feira, a Nomura sustenta, no entanto, que “a bota não bate com a perdigota” quando comparados os dados publicados pelo Governo, com os dados publicados a título individual por cada uma das seis concessionárias e sub-concessionárias de jogo: “Tem havido uma diferença significativa entre os valores trimestrais tornados públicos pela DICJ e pelas concessionárias de jogo”, escreve a Nomura. “Se o diferencial relativo ao segundo trimestre se repetisse, então o resultado combinado dos resultados das operadoras daria conta de um crescimento de 16 por cento no mercado de massas e de aproximadamente 30 por cento no mercado VIP”, complementa ainda a corretora.

A Nomura avançou no passado com a possibilidade da discrepância entre os dados divulgados pelo Governo e os números das operadoras se ficar, eventualmente a dever, à reclassificação de mesas. Alguns analistas dizem que o processo contribuiu tendencialmente para a valorização dos resultados do jogo VIP em detrimento da performance do sector de massas.

Numa outra nota, publicada também na segunda-feira, a corretora japonesa adianta que espera que as receitas da indústria do jogo cresçam 18 por cento em termos homólogos durante o mês de Outubro. As estimativas têm por base os dados não oficiais relativos às receitas diárias geradas pelos casinos do território.