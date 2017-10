Esbarrar com a solidão, para a reverter. Fortes Pakeong Sequeira  tem uma nova exposição

A dimensão da solidão em Fortes Pakeong Sequeira revela-se na sua nova exposição a solo, de nome “Lonely Tones”, certame que é inaugurado a 27 de Outubro no espaço Macau Art Garden. Nela, o artista apresenta uma instalação de vídeo, através da qual Pakeong Sequeira interliga memórias da sua infância com a reversão da solidão na idade adulta.

“Porque é que não desfrutamos de estar sozinhos? Porque é que não aceitamos a solidão?” Foi a partir destas interrogações que Fortes Pakeong Sequeira partiu para a construção da sua mais recente exposição a solo. “Lonely Tones” toca num “tópico muito sério e perigoso”, assume o artista, mas com o intuito de o reverter e explorar através de uma nova abordagem.

Entende Pakeong Sequeira que a solidão não deve ser encarada com medos e receio, mas sim abraçada com todas as possibilidades que dela advêm como algo inevitável que é: “Porque não mudar o ângulo e tentar entrar na solidão a partir de outra perspectiva? Porque não?”, questiona. São as respostas a estas e outras interrogações com que se confrontou e confronta Fortes Pakeong Sequeira que podem ser encontradas, a partir de 27 de Outubro, no espaço Macau Art Garden.

“O que eu realmente quero dizer é que nós não devemos ter medo da solidão. Todos nós estaremos sós. Isto é algo que temos que aprender a aceitar. Devemos amar, devemos desfrutar os momentos solitários. Eu sou humano e às vezes sinto-me feliz, às vezes sinto-me só e outras vezes sinto-me irritado. A meu ver, a solidão é algo bom porque me traz tranquilidade. Quando estás zangado não consegues pensar em nada. Quando estás feliz apenas consegues desfrutar do momento, mas quando estás sozinho consegues manter-te calmo, por vezes choras ou passas toda a noite sem dormir”, desvendou Pakeong Sequeira em declarações ao PONTO FINAL.

A peça central da mostra – e que dá nome à exposição – é uma instalação de vídeo construída a partir de uma projecção presente na sua última exposição a solo, “Fenda”. As fotografias que rodeiam as imagens projectadas na parede foram elas próprias retiradas do vídeo, de seu nome “Lonely Tones”, e remetem inevitavelmente para os desenhos de animação “Looney Tunes” que marcaram a infância de Pakeong Sequeira. A tónica da criação, que é, de resto, a mesma que engloba toda a exposição, regressa à questão da solidão que se começou a incrustar no artista enquanto criança ao perceber “Looney Tunes” como “Lonely Tunes” (algo como “música só”). Este “jogo de palavras”, como lhe chama o próprio, volta a ser evocado por Fortes aos 39 anos e consubstancia-se em forma de exposição.

Nas palavras do também vocalista da banda Blademark, “quando és criança os desenhos animados são utilizados para fazer as pessoas felizes e para não se sentirem sós”: “Se fores uma personagem de desenhos animados és como um palhaço que serve para fazer as pessoas rir mas então e tu? É esta a personagem presente no meu trabalho [“Lonely Tunes] porque no vídeo a sua cara mostra várias faces, uma contente, uma zangada, várias emoções”, remata o artista.