Educação vista como “um dos factores mais importantes” na indústria do turismo

A educação é apontada como um dos factores essenciais na indústria do turismo, no que toca particularmente à formação de profissionais qualificados que possam responder às necessidades emergentes de uma indústria que está em constante crescimento. Macau não é excepção, de acordo com os peritos da Organização Mundial de Turismo, num cenário que ganha maior dada a ambição do território de se tornar num centro mundial de turismo e lazer.

Pedro André Santos

O Instituto de Formação Turística (IFT) acolheu ontem um seminário intitulado “A Nova Vaga do Desenvolvimento do Turismo na Ásia-Pacífico e as Implicações na Procura de Recursos Humanos e Educação do Turismo”. A iniciativa contou com a participação de Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, e Omar Valvez, director executivo do mesmo organismo. Os dois responsáveis partilharam com os presentes as suas ideias sobre o crescimento do turismo na região e os desafios decorrentes de uma tal expansão.

Para Taleb Rifai, o desenvolvimento do sector implica a criação de profissionais qualificados, num processo onde a educação é vista como um factor-chave. A formação de recursos humanos ganha uma ainda relevância para Macau, tendo em conta o objectivo, delineado pelo Governo, de transformar o território num Centro Mundial de Turismo de lazer.

A opinião é, de resto, partilhada por Omar Valdez, que vê a educação também como “um dos factores mais importantes” igualmente na promoção de uma maior competitividade entre destinos: “No sector do turismo estamos a trabalhar para contribuir para alguns dos momentos mais felizes da vida das pessoas, que trabalham todo o ano para ter uma ou duas semanas de férias e é nestas alturas que recolhem algumas das suas melhores memórias. Isto é de grande responsabilidade e é algo que os futuros líderes deste sector devem saber”, referiu o director executivo da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas à margem do seminário.

Durante a sua intervenção, Omar Valdez salientou a importância da Organização Mundial do Turismo e respectivos programas de certificações para “assegurar a qualidade de programas de turismo e contribuição das instituições de ensino para promover a qualidade, competitividade e sustentabilidade da indústria”: “É importante que as instituições tenham uma relação aberta com os seus empregadores, para saberem o que precisam e se podem criar esse tipo de produtos que necessitam”, referiu.

Questionado sobre como poderá Macau melhorar neste sector, Omar Valvez referiu que não tem um conhecimento profundo sobre o território para comentar, mas lembrou que a Organização Mundial do Turismo “tem uma série de medidas para mitigar os efeitos negativos do turismo”, como campanhas de consciencialização, servindo como “planificação estratégica” para o Governo de modo a que “este crescimento seja o melhor possível”. O director executivo da OMT lembrou ainda que “a sociedade civil tem que estar integrada com o turismo” e que “este sector deve criar empregos e trazer benefícios que sejam para todos”.

O seminário contou ainda com a presença de Fanny Wong, presidente do Instituto de Formação Turística, que destacou a importância deste tipo de iniciativas para o futuro do sector: “Serve como plataforma para educadores, instituições e estudantes de forma a que aprendam mais sobre o sistema de certificação de qualidade da educação do turismo da Organização Mundial do Turismo”.

Fanny Wong abordou ainda a cooperação constante que o IFT mantém com a Organização Mundial de Turismo para “o fortalecimento da capacitação de recursos humanos para a indústria do turismo na Ásia e no Pacífico”, sendo que as duas instituições têm estado em colaboração desde 2015.