A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) promovem desde ontem a exposição e inerente consulta pública de dez projectos de Planta de Condições Urbanísticas. O período de divulgação termina a 31 de Outubro e até lá os residentes do território poderão apresentar opiniões e sugestões ao Executivo por várias vias. Os dez projectos em causa estão disponíveis para consulta nas instalações do Departamento do Planeamento Urbanístico, situado na sede da DSSOPT.

