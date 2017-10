Consulta pública sobre regime de entrada nos casinos atraiu duas centenas de pessoas

Mais de quatro dezenas de entidades e de duas centenas de residentes participaram até ao momento nas sessões de consulta pública conduzidas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, tendo em vista a discussão do processo de revisão da Lei n.º 10/2012, que regula o condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. O organismo liderado por Paulo Martins Chan já conduziu três sessões de consulta pública e três sessões de consultas profissionais, destinadas às concessionárias, a promotores de jogo e a associações de trabalhadores. O período de consulta pública, recorde-se, termina a 26 de Outubro.

