Comunidade Baha’i de Macau celebra os 200 anos do profeta Bahá’u’llah com iniciativa intercultural  

A Escola das Nações, na Taipa, vai acolher no próximo Sábado as celebrações dos 200 anos do nascimento do profeta Bahá’u’llah. O evento arranca às 15h e apresenta no programa actividades como a projecção de um filme ou ainda uma exposição.

A Comunidade Baha’i de Macau celebra no próximo Sábado os duzentos anos do nascimento de Bahá’u’llah, profeta fundador da Fé Baha’i, um credo religioso e filosófico com origem na antiga Pérsia. O evento, agendado para as 15h na Escola das Nações, na Taipa, prevê a realização de actividades de âmbito social, uma exposição de caligrafia e a projecção de um filme especialmente concebido para ser projectado nas comemorações dos 200 anos do aniversário natalício de Bahá’u’llah que se têm realizado um pouco por todo o mundo.

Os festejos pretendem dar substância às iniciativas conduzidas pela Comunidade Baha’i de Macau, particularmente nas áreas da educação espiritual e da capacitação das crianças e jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. Também vão ser conduzidas actividades destinadas a adultos.

Já a película que vai ser projectada no fim-de-semana foi produzida a propósito das celebrações internacionais. Ao longo da tarde de Sábado, os participantes também poderão visitar uma exposição de caligrafia que reúne cerca de oito dezenas de obras originais.

A Comunidade Baha’i de Macau está presente no território há quase seis décadas, tendo-se estabelecido, em 1992, como associação local oficialmente denominada “Assembleia Espiritual dos Baha’is de Macau”. Actualmente, os membros da fé Baha’i na RAEM são cerca de dois mil e são provenientes de várias partes do mundo. É “uma das cinco principais religiões em Macau”, assegurou Fornia Cheong, secretária-geral do grupo, ao PONTO FINAL.

Bahá’u’llah nasceu na antiga Pérsia em 1817 e difundia a crença na “união da organização social a um nível global”. A Comunidade Baha’i de Macau explica que “Bahá’u’llah oferece uma visão de “unidade da humanidade, um quadro moral e ensinamentos que, baseados na harmonia entre a ciência e a religião, se aplicam às barreiras que se colocam à paz e à integração nos dias de hoje”.

Alexis Tam recebeu líderes da comunidade

Há precisamente uma semana, a Comunidade Baha’i de Macau reuniu com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, para discutir as iniciativas direccionadas para o fortalecimento da comunidade, nomeadamente aquelas que beneficiam a educação infantil e dos jovens.

A Escola das Nações é um exemplo disso, afirma Fornia Cheong, já que “é inspirada na crença em Bahá’u’llah”. Foi criada em 1988 pela “Badi Foundation” (Fundação Badi, em português), que trabalha em cooperação com indivíduos, instituições e grupos com o propósito de contribuir para o desenvolvimento material e espiritual das comunidades locais em Macau e também na China Continental.

Fornia Cheong explica que as viagens dos seguidores de Bahá’u’llah para expandir a crença na Ásia há 50 anos – quando a China era “fechada” a religiões de outras geografias –, fizeram de Macau, a par da Malásia e de Singapura, um dos primeiros pontos do globo onde foi criada uma comunidade Baha’i.

No encontro, Alexis Tam, na presença de Virginia Yip, presidente da Assembleia Espiritual dos Baha’is de Macau, e Vivek Nair, reitor da Escola das Nações, destacou o desenvolvimento do estabelecimento de ensino ao longo dos anos.