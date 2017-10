Calçada Portuguesa. Depois de Macau, o Pico

Uma exposição, que inclui pedras trabalhadas por vários artistas e por alunos das escolas do Pico, nos Açores, integram uma exposição sobre calçada portuguesa no mundo a inaugurar na quinta-feira, no Museu da ilha, foi ontem anunciado.

Segundo a Direção Regional da Cultura, a exposição fotográfica “Calçada Portuguesa no Mundo”, de Ernesto Matos, estará patente até 12 de Novembro e está prevista uma palestra do autor, um designer gráfico e fotojornalista, que percorreu “mais de um século em imagens e milhares de quilómetros para descobrir a calçada portuguesa em locais tão distantes quanto Malaca, Newark e Macau, Sevilha e Barcelona”.

A arte de ‘tecer tapetes com pedras’ está presente em praticamente todo o mundo, levada pelos portugueses desde o início do século passado, sendo mundialmente conhecida por revestir o ‘calçadão’ de Copacabana, no Rio de Janeiro.