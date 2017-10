Banco BIC formaliza em Novembro pedido de instalação em Macau  

O banco angolano BIC vai formalizar, até ao próximo mês, um pedido para se instalar em Macau. A novidade foi ontem avançada por Belarmino Barbosa, delegado de Angola no Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, à margem da conferência de apresentação da 22ª Feira Internacional de Macau. “[O Banco BIC] está já a fazer contactos e num processo muito adiantado nesse sentido. O primeiro contacto que tivemos foi hoje [ontem] com o presidente do conselho de administração do Banco BIC e eles disseram que estão para entregar o processo de solicitação no próximo mês de Novembro e ficam a aguardar a disponibilidade do Governo em aceitar ou não o pedido”, revelou o delegado.

A intenção do Banco BIC de se instalar na RAEM – quer através da abertura de uma sucursal, quer através da criação de um banco de direito local – foi anunciada em Outubro de 2016 pelo presidente do conselho de administração da instituição bancária, Fernando Teles.