Artesanato da lusofonia e da China mostra-se na Torre de Macau até Domingo  

Os produtos artesanais dos países de língua portuguesa e da província de Guangxi já estão em exposição e venda na Feira de Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa, na Torre de Macau. A iniciativa integra a 9.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, que volta a juntar no território manifestação como o artesanato, o teatro, a gastronomia, a arte contemporânea, a dança e a música.

Joana Figueira

O artesanato dos oito países que têm o Português como língua oficial e da província continental de Guangxi dão forma à Feira de Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa. A mostra, este ano instalada na Torre de Macau e que se prolonga até Domingo, dá a conhecer produtos característicos de cada um dos países e regiões representadas, com o intuito de aproximar as diferentes culturas através do papel de Macau enquanto plataforma de contacto.

O expositor que abre a mostra destaca-se pelas cores fortes da “momie”, ou “a mãe de Deus”, nome do grupo étnico Zhuang, de Guangxi. Os produtos são fabricados ali mesmo pelas mãos de Lin Jian, que disse ao PONTO FINAL ser esta a primeira vez que participa na feira de artesanato, uma iniciativa que decorre desde 2008: “Através desta feira alargámos os nossos horizontes e conhecemos mais da cultura dos oito países de língua portuguesa e fizemos muitos amigos. Temos muitos clientes dos outros países que mostram interesse nos nossos produtos”, disse Lin Jian, mostrando-se “contente” com o interesse que a cultura dos zhuang tem despertado.

Já Circe, no expositor da Guiné-Bissau, falou sobre as roupas tradicionais do país, dos produtos trabalhados em madeira, dos tapetes e da bijutaria que comummente se encontra no país. Os produtos expostos na Torre de Macau “são feitos por um grupo de artesanato”, representados por uma artesã responsável pela confecção dos tapetes: “Queremos dar a conhecer um pouco mais da nossa cultura. Aqui não temos tudo, mas temos as coisas essenciais que nos definem”, disse ao PONTO FINAL Circe, 20 anos, a estudar na Universidade de Macau. Circe é membro da Associação de Guineenses Naturais e Amigos da Guiné Bissau há pouco tempo, mas considera importante fazer parte do grupo porque “podemos contribuir com ideias” e para se “sentir mais em casa”, declarou. As músicas, as roupas e a comida transportam-na para o país de onde saiu há quase três anos.

No expositor de Cabo Verde “os produtos não são muito diferentes dos que foram apresentados nos anos anteriores, mas os artesãos são diferentes porque a cada ano é dada a oportunidade a outros artesãos de Cabo Verde de virem apresentar os respectivos trabalhos”, explicou Jassica Mendes, de 19 anos: “Temos aqui algumas peças de cerâmica do Djoy Soares, ele é da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e trouxe algumas peças. Temos também quadros que retratam o dia-a-dia de Cabo Verde e das pessoas. Temos o ‘pano di tera’, o pano tradicional de Cabo Verde que é usado no dia-a-dia e peças que retratam a vida marítima de Cabo Verde, como as tartarugas”, disse Jassica, também estudante da Universidade de Macau.

Quanto à relevância de apresentar a cultura do seu país no território, a jovem considera que “é muito importante”: “A maioria das pessoas aqui não conhecem Cabo Verde nem a cultura de Cabo Verde, principalmente. Então é bom retratar como é, como se vive lá, ou então como é a cultura em geral. Temos peças aqui que são muito comuns no nosso país. Também acho que temos alguns pontos em comum com Macau, então é bom mostrarmos estas semelhanças e para ficarmos mais próximos”, esclarece.

A Feira de Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa conta ainda expositores de Goa, Damão e Diu, Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, província de Guangxi e Macau.