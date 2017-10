Alexis Tam reitera reforço orçamental na área dos Assuntos Sociais e Cultura  

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, voltou ontem a reiterar que o orçamento para a área que tutela vai aumentar no próximo ano. Em declarações à imprensa à margem da cerimónia de encerramento do Fórum de Economia de Turismo Global, o governante esclareceu que domínios como a saúde, a educação, a acção social e a segurança social vão ser alvo de um reforço da dotação orçamental. Tam justificou o aumento com a necessidade de assegurar que sejam prestados serviços de qualidade aos residentes do território.

O dinheiro, detalhou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, deve ser investido na expansão do sistema de escolaridade gratuita, na melhoria dos serviços de saúde e na construção de novas instalações médicas. Alexis Tam diz ainda que o reforço orçamental na área da saúde e da acção social vai permitir que se prestem melhores serviços a doentes crónicos, a residentes portadores de deficiência, a idosos isolados ou a famílias monoparentais.