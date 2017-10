Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho condenados a oito anos e meio de prisão

Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho, filhos do deputado e dirigente associativo José Pereira Coutinho, foram ontem condenados a oito anos e meio de prisão pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

A sentença do processo em que os dois irmãos respondiam por tráfico de estupefacientes foi lida esta terça-feira, com o colectivo de juízes a dar como provada “a maioria dos factos da acusação”. O caso, recorde-se, envolve um terceiro arguido, que se encontra detido em prisão preventiva desde o final de 2016 e que foi condenado a sete anos e três meses de prisão, de acordo com a Rádio Macau.

O colectivo de juízes considera que Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho agiram “em colaboração de esforços”, tendo importado para o território um quilo de marijuana que deveria ser posteriormente vendida por Wong Sio Chong, o terceiro arguido.

Os irmãos Pereira Coutinho encontram-se detidos desde 21 de Dezembro de 2016, tendo sido presos quando se preparavam para levantar a encomenda com os estupefacientes. De acordo com a versão da acusação – agora confirmada pelo Tribunal Judicial de Base – a embalagem em causa foi identificada como suspeita pelas autoridades norte-americanas, mas acabou, ainda assim, por ser enviada para Hong Kong. Na vizinha Região Administrativa Especial, o pacote foi aberto e analisado por agentes da alfândega, uma iniciativa que foi conduzida sem que estivessem presentes representantes de Macau.

O detalhe foi colocado em causa pela defesa de Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho, mas o Tribunal Judicial de Base acabou por validar a prova, por considerar que os agentes da alfândega da RAEHK tinham autoridade legal para examinar o pacote sem comprometer a prova.

O Tribunal considerou, ainda assim, que não existiam provas de que as outras cinco encomendas que constavam do despacho de acusação continham estupefacientes, nem deu por provado que o dinheiro das transferências bancárias feitas por Alexandre ao irmão tivessem por origem o tráfico de droga.

A Rádio Macau adianta ainda que o TJB deu por provado que os arguidos “ofereciam ou vendiam” marijuana a terceiros, mas a sentença não faz qualquer referência nem às quantidades vendidas, nem aos preços praticados.

A defesa dos irmãos Pereira Coutinho já fez saber que tenciona recorrer da decisão. Nas alegações finais, a defesa pediu a absolvição dos arguidos, alegando falta de provas.