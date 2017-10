Tufão Lan não deverá afectar Macau  

A tempestade tropical Lan, que se começou a formar na madrugada de ontem na zona Noroeste do Pacífico, não deverá afectar Macau, indicou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Escreve o mesmo canal que, às cinco da manhã de ontem, o centro da tempestade tropical se encontrava 1,730 quilómetros a leste de Manila, nas Filipinas.

De acordo com as previsões do Centro Nacional Meteorológico da Administração Meteorológica da China, citadas pelo mesmo canal, o tufão Lan deverá movimentar-se a uma velocidade de 10 e 15 quilómetros por hora. O mesmo organismo previa ainda que, até às cinco da manhã de hoje, a tempestade tropical se moveria em direcção às Filipinas e que, a partir dessa hora, começaria a deslocar-se para Norte.

O Centro Nacional Meteorológico da Administração Meteorológica da China prevê que o tufão Lan se intensifique mas, nos próximos cinco dias, não deverá afectar a zona do Mar do Sul da China.