Terrenos: TUI decide parcialmente a favor da STDM  

O Tribunal de Última Instância anulou uma decisão do Tribunal de Segunda Instância que reconhecia a caducidade de um contrato de concessão de um terreno atribuído pelo Governo à Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM). O colectivo de juízos do TUI negou provimento ao recurso do Chefe do Executivo e concedeu parcial provimento ao recurso da STDM. O contrato do terreno em causa era datado de 15 de Março de 1986 e a sua caducidade foi declarada por despacho do Chefe do Executivo a 30 de Setembro de 2014. Ambas as partes recorreram junto do Tribunal de Última Instância da decisão do Tribunal de Segunda Instância de reconhecer a caducidade do contrato de concessão provisória, pelo facto de esta nunca ter sido convertida em definitiva.

De acordo com um comunicado do gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância, a concessionária foi notificada, a 21 de Novembro de 2012, da “intenção de se proferir decisão de caducidade da concessão por falta de aproveitamento do terreno no prazo contratualmente previsto”. O recurso interposto pelo Chefe do Executivo foi, assim, considerado improcedente , uma vez que “não só a concessionária apenas foi ouvida sobre a intenção de se declarar a caducidade por falta de aproveitamento do terreno no prazo contratualmente previsto, como também, tanto em 21 de Novembro de 2012, como em 3 de Dezembro de 2012, não tinha ainda decorrido ainda o prazo de 25 anos da concessão, que só se esgotou a 14 de Março de 2013”.

Por outro lado, após uma análise ao regime dos terrenos do Estado, o Tribunal de Última Instância entendeu que “a caducidade por decurso do prazo da concessão é qualificada como caducidade-preclusão porque depende apenas do decurso do prazo e da constatação objectiva da falta de apresentação da licença de utilização do prédio por parte do concessionário”.

Em relação ao prazo de aproveitamento do terreno, está prevista na lei a prorrogação desse mesmo prazo pelo Chefe do Executivo, a pedido do concessionário, ou que o mesmo prazo se considere suspenso caso se verifique que o não aproveitamento do terreno não pode ser imputável ao concessionário: “Portanto, em relação a esta parte, improcedeu o recurso da STDM”, indica o Tribunal de Última Instância em comunicado.