Suíça, Itália, Croácia e Dinamarca cabeças de série no “play-off” para o Mundial  

A Suíça, segunda classificada no grupo de Portugal, Itália, Croácia e Dinamarca são cabeças de série no sorteio para o ‘play off’ do Mundial2018 de futebol, confirmou ontem o ‘ranking’ da FIFA.

O sorteio do ‘play off’, que se disputará a duas mãos e cujos jogos estão agendados de 9 a 11 de Novembro, e de 12 a 14, realiza-se durante o dia de hoje.

Nesta hipótese de apuramento para o Mundial da Rússia de mais quatro equipas, entram os oito melhores segundos classificados nos grupos da qualificação europeia, com a Eslováquia a ficar de fora, como a última segunda dos nove grupos.

A Suíça, que perdeu no Estádio da Luz por 2-0 e caiu para a segunda posição do grupo, é a selecção mais bem classificada no ‘ranking’ da FIFA entre os segundos, na 11.ª posição.

As restantes cabeças de série são 15.ª (Itália), 18.ª (Croácia)) e 19.ª (Dinamarca). As quatro equipas irão encontrar no sorteio a Irlanda do Norte (23.ª), Suécia (25.ª), República da Irlanda (26.ª) ou Grécia (47.º).