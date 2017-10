Sporting entra a ganhar em novo torneio de futebol de sete

Um golo do brasileiro Denilson revelou-se suficiente para que o Sporting de Macau derrotasse a formação da Polícia de Segurança Pública no torneio de futebol de sete que arrancou na sexta-feira no relvado do Canídromo. Na jornada inaugural da prova que substituiu a “Bolinha” destaque ainda para a goleada do Ka I frente ao Chiba, por 8-0.

Fotografia: Bessa Almeida;

Pedro André Santos

A equipa de futebol de sete do Sporting Clube de Macau entrou da melhor forma no torneio de futebol de sete proposto pela Associação de Futebol de Macau (AFM) para substituir a “Bolinha”, vencendo a congénere da Polícia de Segurança Pública pela margem mínima, graças a um golo de Denilson, um dos reforços da formação leonina para a variante de sete do desporto-rei.

“Estamos satisfeitos com a exibição da equipa e com a vitória, foi o nosso primeiro jogo no torneio, frente a um adversário que nos mereceu a máxima atenção e respeito. O Sporting entrou determinado e dominou o jogo”, começou por dizer o técnico Nuno Capela, em declarações ao PONTO FINAL. No entender do treinador leonino, a formação de matriz portuguesa teve várias ocasiões para dilatar o marcador, sendo que o resultado só não foi mais expressivo “porque do outro lado esteve uma equipa da Polícia que tem uma forte organização defensiva”.

O capitão Pedro Pires destacou a “pressão alta” feita pela equipa desde o apito inaugural do jogo, levando à criação de várias oportunidades que só não resultaram em golo porque “foram travadas pelo guarda-redes da Polícia, que fez um grande jogo”.

O defesa leonino salientou ainda a satisfação da equipa por “finalmente jogar”, depois do cancelamento da “Bolinha” devido ao tufão Hato: “Estávamos ansiosos e desejosos de finalmente jogar, pois já não fazíamos um jogo há algum tempo. Apesar de não haver ‘Bolinha’, queremos assinar uma boa prestação nesta competição. Estamos a trabalhar para isso e vamos encarar a prova jogo a jogo”, referiu ao PONTO FINAL.

Nas outras partidas disputadas, destaque para a goleada imposta pelo Ka I sobre o Chiba, por 8-0, enquanto o Monte Carlo foi derrotado pelo Kei Lun (1-0). O “histórico” Lam Pak não foi além de um empate sem golos frente à Obra Social da PSP.

Relativamente à estreia num campo adaptado para a prática de futebol de sete, Nuno Capela mostrou-se satisfeito não só pelo local, como também pelas “condições oferecidas” visto que se trata de um campo de relva natural.

Em jeito de antevisão, relativamente ao próximo encontro, o treinador do Sporting de Macau referiu que o pensamento da equipa irá ser igual, desvalorizando a pesada derrota do Chiba no confronto inaugural: “É um novo jogo, contra um adversário que vem de uma derrota e vai querer dar tudo. Do lado do Sporting vamos procurar ser organizados, fortes e determinados para conseguirmos sair com um resultado positivo”, concluiu.

A próxima ronda, agendada para amanhã, marca a estreia do Benfica na competição, que irá medir forças com o Ka I.