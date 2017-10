Rita Redshoes actua a 25 de Outubro na Casa Garden  

A Casa Garden vai acolher no próximo dia 25 de Outubro um concerto de Rita Redshoes, no mesmo dia em que recebe também a exibição do documentário “Portugueses do Soho”. Da autoria de Ana Miranda, o filme conta a história dos emigrantes portugueses que chegaram a este icónico bairro nova-iorquino após a Segunda Guerra Mundial.

No dia seguinte, o mesmo espaço torna-se o palco da edição de 2017 do “NY Portuguese Short Film Festival” que, em Junho de 2011, se tornou o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos da América, segundo um comunicado remetido pelo Arte Institute, entidade organizadora da iniciativa. O Festival tem por objectivo mostrar “o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses” e, ao ser realizado anualmente em vários países, “pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português”.