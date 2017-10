Prema Theodore vence campeonato de equipas de F3

A Prema Theodore Racing, financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip – garantiu o título de equipas do Campeonato Alemão de Fórmula 3 pelo sétimo ano consecutivo.

Na derradeira ronda da competição, disputada no Circuito de Hockenheim, na Alemanha, a Prema Theodore Racing arrancou da melhor forma, liderando a sessão de treinos e conseguindo carimbar os lugares do pódio. Callum Ilott, o melhor piloto na sessão de qualificação, conseguiu uma dupla “pole position” para ambas as corridas do fim-de-semana, mas acabou na quarta posição no âmbito da primeira prova. Maximilian Günther, por sua vez, teve uma qualificação bastante distinta, tendo partido para as corridas do fim-de-semana na 12ª posição. O piloto da Prema acabou por subir dois lugares no âmbito da primeira corrida, tendo terminado a prova na décima posição.

Depois de ultrapassar Jake Hughes, Mick Schumacher subiu dois lugares e agarrou a 11ª posição, garantindo ao alemão mais um pódio entre os “rookies”.

Na segunda corrida do fim-de-semana a Prema Theodore dominou por inteiro, com Ilott no comando das operações, posição que manteve até ao final, enquanto Maximilian Günther e Guanyu Zhou carimbaram a segunda e terceira posições, respectivamente. Na terceira e última corrida, a Prema voltou a estar em grande, com Maximilian Günther a manter a primeira posição do princípio ao fim, numa prova que o piloto descreveu como “a corrida ideal”.

Com os resultados alcançados no fim-de-semana, a Prema Theodore Racing – equipa com ligações à Sociedade de Jogos de Macau – conseguiu garantir o título de equipas da Fórmula 3, cerca de um mês depois de ter alcançado a mesma proeza no campeonato de Formula 4.

“Só posso dar os meus sentidos parabéns ao René e à respectiva equipa, bem como aos nossos parceiros. É graças ao apoio deles que somos capazes de competir a este nível. É um testemunho do trabalho em equipa que demonstrámos com a conquista deste campeonato”, referiu Teddy Ip Jr, no final das provas do fim-de-semana.