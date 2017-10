Polícia Judiciária desmantelou rede de agiotagem

As autoridades do território detiveram 41 cidadãos da República Popular da China, suspeitos de integrarem uma rede de agiotagem, noticiou na sexta-feira passada a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O grupo, adianta a mesma fonte, operava no território desde há um ano.

Ao investigar o caso, a Polícia Judiciária encontrou facturas de empréstimos e folhetos promocionais em quatro fracções residenciais da Taipa, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Um outro apartamento funcionaria como pensão ilegal.