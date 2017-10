Pedidos para novos columbários do Cemitério de Sá Kong aceites a partir de amanhã  

Os pedidos relativos à utilização dos novos columbários de ossadas e cinzas do Cemitério de Sá Kong da Taipa podem começar a ser formulados a partir de amanhã, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os gavetões podem ser utilizados por um período máximo de 50 anos e o valor cobrado varia entre as 1,500 e as 6,000 patacas, ao que acresce uma taxa de dez por cento.

Os cinco novos edifícios do Cemitério Sá Kong da Taipa, cada um com três andares, oferecem um total de 2,025 gavetas para armazenamento de ossadas e outras 6,270 para armazenar cinzas humanas. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as novas valências satisfazem as necessidades do território por um período de tempo relativamente longo.

Atendendo à segurança do público, nas novas instalações não será permitida a queima de dinheiro de papel. Para este efeito foram disponibilizadas duas fornalhas no exterior das estruturas