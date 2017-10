Pansy Ho: Turismo precisa de se “reinventar” para manter volume de visitantes

A secretária-geral do Fórum de Economia de Turismo Global de Macau, Pansy Ho, defende que a indústria turística do território vai liderar a aposta em novas experiências de turismo. Para a empresária, é necessária uma reinvenção do sector para que seja possível manter os quase 31 milhões de turistas que anualmente visitam o território.

Joana Figueira

Pansy Ho considera que Macau precisa de criar novas ofertas e experiências turísticas para continuar a atrair um número elevado de visitantes ao território. No primeiro dia do Fórum de Economia de Turismo Global de Macau (GTEF, na sigla inglesa), a empresária destacou o crescimento do sector na última década, mas sublinhou que é “necessário desenvolver um portfólio que vá além da actividade do jogo”.

“Precisamos desesperadamente de novas ofertas e conteúdos [turísticos] nossos, de outra forma não conseguiremos acompanhar, uma vez que as pessoas que já cá vieram podem obviamente desviar-se para outro lugar. Como é que vamos garantir o acompanhamento dos 30, 40 milhões de visitantes por ano? Precisamos de nos reinventar”, disse a secretária-geral do GTEF, em conferência de imprensa.

Pansy Ho defendeu que Macau “vai liderar a invenção de novas experiências turísticas” para não deixar cair o número anual de visitantes: “Na próxima vez que [os turistas] vierem não será apenas para verem um óptimo ‘resort’ ou experimentar um restaurante do qual ouviram falar. Para cada vez que voltarem, queremos criar algo que os faça pensar que Macau é um lugar onde existirá sempre a próxima nova experiência”, disse a empresária durante o Fórum de Economia de Turismo Global de Macau.

A também presidente da MGM China destacou o crescimento rápido do sector turístico, mas assinalou a necessidade de criar , de uma vez por todas, a “marca Macau”: “Em menos de 10 anos trouxemos para Macau os maiores operadores internacionais do sector hoteleiro, exposições, grandes eventos e espectáculos. Mas como é que podemos garantir que não estamos apenas a operar grandes empreendimentos sem as nossas características únicas? Apesar de tudo, elas [operadoras] não pertencem a Macau porque são marcas que têm diferentes propriedades em diferentes partes do mundo”, disse.

A empresária defendeu ainda que a construção de infra-estruturas fez parte do “primeiro ciclo” do desenvolvimento turístico: “Agora precisamos de preencher [as infra-estruturas] com conteúdo e esse conteúdo tem de ser aquilo que as pessoas conhecem e gostam em Macau”, frisou.

Pansy Ho realçou a importância da realização do Fórum de Economia de Turismo Global no território e como o evento anual pode beneficiar a indústria do turismo de outros países interessados em entrar no mercado chinês. Macau pode servir de porta de entrada:“Se vem para esta parte do mundo vai querer cobrir os diferentes segmentos do mercado. A China é tão grande; é o maior mercado [de turismo] do mundo. É preciso compreender as divisões geográficas, as ligeiras diferenças culturais. A comercialização no Norte e no Sul [da China] é feita de formas distintas. Se quer perceber as preferências [dos turistas chineses] deve vir a Macau. Porquê? Porque Macau e Hong Kong, sendo regiões administrativas especiais, foram as primeiras beneficiárias da abertura aos turistas chineses. Tivemos um grande papel a moldar a forma como fazem turismo”, explicou Pansy Ho.

A empresária destacou o “elevado número de turistas” como outro dos aspectos a ter em conta por outros países face a Macau porque releva um exemplo “no âmbito do desenvolvimento do turismo na próxima geração”.