“Não existe tal coisa como o excesso de turismo”, defende secretário-geral da OMT

O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai, defende que não existe turismo em excesso, mas sim “desafios de gestão”. Macau, que registou quase 31 milhões de turistas no ano passado, é um dos casos onde os fluxos turísticos terão necessariamente que ser geridos, a par de Barcelona e Veneza. Rifai referiu que as cidades “devem encorajar as pessoas a investir” nas áreas que normalmente não são visitadas pelos visitantes.

“Não existe tal coisa como o excesso de turismo. O desafio é nada mais do que o de gestão. O crescimento não é o inimigo e os números não são o inimigo”, disse o responsável num encontro com os jornalistas durante o Fórum de Economia de Turismo Global de Macau (GTEF, na sigla inglesa), que termina esta terça-feira.

“Temos exemplos e sabemos que quando há crescimento, a energia e os recursos que advêm desse crescimento expandem os benefícios. Não os estamos a alastrar, estamos a mantê-los num único sítio e esse é o problema”, indicou Taleb Rifai. O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo sustenta que “toda a gente quer visitar a mesma coisa, no mesmo lugar, na mesma época. É isso que está a acontecer. É necessário diversificar essa energia e difundi-la”, defendeu.

O secretário-geral da OMT frisou que “[Macau] não é pequena, há zonas que as pessoas não visitam, tal como em Veneza ou Barcelona. A um quilómetro da cidade de Veneza encontram-se lindas colinas, vinhas, capelas e ninguém vai lá e ninguém as encoraja. O mesmo se passa em Macau”, sublinha o responsável.

Taleb Rifai rejeitou a ideia que o aumento do turismo possa ter impacto negativo no património cultural das cidades, indicando mais uma vez que se trata de um “desafio de gestão”. O responsável da Organização Mundial de Turismo, que esteve presente em todas as edições do GTEF, considera que “é possível manter o património cultural, fazer crescer o turismo e, ao mesmo tempo, deixar as pessoas felizes” sem sacrificar qualquer um dos três aspectos; ao invés disso devem ser impulsionados simultaneamente. J.F.