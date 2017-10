Na residência consular, o reencontro de Filipe Dores com o silêncio  

Filipe Miguel das Dores integra o programa de exposições da 9ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa – que teve início na sexta-feira e decorre até 22 de Outubro – com a mostra individual “Pintura, Transparência e Ilusão”. Na residência do cônsul-geral de Portugal o artista apresenta, até 12 de Novembro, 13 serigrafias de trabalhos antigos e um trabalho original: uma aguarela da residência consular, antigo Hotel Bela Vista. No local, o jovem artista diz encontrar o silêncio que há anos procura resgatar na cidade.

Sílvia Gonçalves

De novo a procura de um lugar de silêncio e ausência, na dimensão nocturna da cidade. Depois da primeira exposição individual, apresentada em Junho no Albergue SCM, Filipe Miguel das Dores condensa na nova mostra um conjunto de 13 serigrafias, em edição limitada, feitas a partir de trabalhos antigos, produzidos nos últimos quatro anos. Original, só mesmo uma representação a aguarela da residência consular, a que chamou “Bela Vista”. O espaço acolhe a exposição e nele o artista diz residir o silêncio antigo de Macau, o mesmo que desde sempre tenta fixar na pintura, num contínuo regresso aos lugares cravados na infância, que o tempo tratou de transfigurar.

“É de aproveitar para ir à residência consular porque é o melhor espaço que há em Macau. A maior parte dos espaços em Macau estão cheios de gente e a residência consular é um espaço de silêncio. Os meus quadros são muito similares àquele espaço, porque neles está o silêncio antigo de Macau”, explica Filipe Miguel das Dores, em declarações ao PONTO FINAL. O jovem pintor descreve ainda a actual residência do cônsul-geral de Portugal como “um paraíso” .

Conta Filipe Dores que, logo após ter recebido o convite para integrar com uma exposição o programa da 9ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, rumou, noite dentro, ao espaço que viria a acolher o seu trabalho: “Fui logo à residência consular, porque é mesmo muito perto do meu ateliê. Já tinha a ideia de apresentar este monumento tão histórico aqui em Macau. Gosto muito de participar nesta iniciativa”, confessa.

O convite para integrar a 9ª Semana Cultural partiu do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), que organiza o evento a par com o Instituto Cultural e a Galeria Arte Periférica Macau. Filipe Dores, agora com 28 anos, explica o que significa integrar um cartaz que inclui ainda, noutros espaços da cidade, exposições de artistas de Moçambique, Brasil e São Tomé e Príncipe: “Eu acho que é muito interessante, porque a minha exposição anterior, ‘Nocturno’, também foi uma das exposições da festa do Dia de Portugal [iniciativa ‘Junho, Mês de Portugal’], e desta vez também me escolheram para representar Macau com os países de língua portuguesa. Eu, como macaense, metade chinês, metade português, acho que há uma ligação muito forte”.

Esta que é a sua segunda mostra individual leva como título “Pintura, Transparência e Ilusão”, uma escolha que não coube ao artista: “Não fui eu que escolhi este nome, foi um membro da Academia Nacional de Belas-Artes, de Portugal. O Gonçalo Cordeiro decidiu esse nome, ele escreveu o texto para esta exposição”, conta Filipe Dores. Para Gonçalo Cordeiro “as pinturas de Filipe Dores são projeções e reconstruções baseadas no real, procurando entender ou interpretar esse real, transformando-o, depurando a imagem da cidade quase na escuridão, oculta por uma luz que apenas revela um pouco do espaço em que vivemos, onde conseguimos imaginar a imagem na transparência e ilusão”, pode ler-se no mesmo texto.

Filipe Miguel das Dores prepara agora trabalhos com que vai participar em concursos de pintura no Reino Unido, à imagem do que tem feito nos últimos anos: “Estou a preparar-me para algumas competições em Inglaterra. São exposições internacionais, são novas colecções”. E serão novamente aguarelas de espaços nocturnos da cidade? “Não será uma rua ou algo muito concreto. São talvez objectos ou outras cenas totalmente diferentes”, revela o artista.