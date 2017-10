Macau deve apostar na energia solar e na energia eólica, diz Eduardo Catroga

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de Portugal, Eduardo Catroga, considerou na sexta-feira passada que existe “potencial a médio e a longo prazo” para desenvolver a produção de energia a partir de fontes eólicas e solares em Macau.

Os parques eólicos ‘offshore’, que já existem na Europa e na China continental, e a energia fotovoltaica “são ideias que precisam ser estudadas” pelo Governo, disse Eduardo Catroga em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, à margem da cerimónia de lançamento de um livro comemorativo da Central Térmica de Macau, estrutura que se encontra a ser demolida para dar lugar a um complexo de habitação pública.

“Na nossa óptica, como observadores externos, fará sentido a energia eólica offshore, nas zonas marítimas de Macau. Como fará também sentido o desenvolvimento da geração distribuída em termos de energia fotovoltaica. Macau tem bastante sol e muitos telhados. Existe aí um potencial para, a médio longo prazo, desenvolver este vector”, afirmou o gestor e antigo Ministro das Finanças do terceiro e último Governo de Aníbal Cavaco Silva.

“São ideias para amadurecer”, sublinhou Eduardo Catroga, lembrando que a EDP é líder mundial nesta área.

A EDP é parceira da Companhia de Electricidade de Macau (CEM) há várias décadas e está presente na estrutura accionista da empresa através da Sociedade Energia Ásia Consultoria.

A emissora em língua portuguesa da Rádio Macau escreve ainda que a curto prazo a Energias de Portugal e a Companhia de Electricidade de Macau deverão focar-se na construcção da nova central de geração de energia eléctrica de Coloane, obra que deve estar pronta no prazo de cinco anos, de acordo com as previsões da CEM.