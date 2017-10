Liga dos Campeões: FC Porto leva 21 jogadores à Alemanha

O treinador do FC Porto leva 21 futebolistas à Alemanha, onde defrontará na próxima madrugada o Leipzig, em jogo do grupo G da Liga dos Campeões, numa lista em que fez regressar alguns dos habituais titulares.

Na sexta-feira, na Taça de Portugal, competição em que goleou no Estádio do Restelo o Lusitano de Évora (6-0), equipa dos campeonatos distritais, Sérgio Conceição tinha aproveitado para chamar alguns jogadores da equipa secundária dos ‘dragões’.

Para a ‘Champions’, o técnico portista volta à ‘fórmula’ antiga, com os regressos de Casillas, Felipe, Danilo, Corona, Herrera, Sérgio Oliveira e Marega, embora o grande ausente continue a ser o avançado brasileiro Soares, a recuperar de lesão.

Na viagem, junto com a equipa principal seguiu a formação de sub-19, que também defrontará o Leipzig, na Youth League Cup.

Na Liga dos Campeões, o FC Porto defrontará o Leipzig a partir das 02:45 de quarta-feira (horário de Macau), num jogo que terá arbitragem do italiano Paolo Tagliavento.

O grupo é liderado pelos turcos do Besiktas, com seis pontos, seguidos pelo FC Porto, com três pontos, enquanto Mónaco e Leipzig têm um ponto, disputadas que estão duas jornadas.