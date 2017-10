Khanun paralisou Macau, mas não deixou grandes estragos

Sete feridos, quase sete dezenas de incidentes, mais de oito dezenas de voos cancelados e uma série de pequenas inundações no Porto Interior. O Khanun afectou Macau durante todo o dia de domingo, mas o impacto da tempestade acabou por se revelar pouco significativo. Ente os feridos, há a registar apenas um caso de alguma gravidade.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau desactivou ao início da madrugada de ontem todos os sinais de tempestade tropical, depois da passagem do tufão Khanun. A tempestade fustigou Macau quase dois meses depois do Hato ter açoitado o território, tendo provocado a morte a dez pessoas.

Os alertas foram retirados às 00:30 de segunda-feira, numa altura em que o Khanun estava a 290 quilómetros a sudoeste de Macau e a afastar-se gradualmente do território.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Durante o período em que esteve içado o sinal oito de tempestade, entre as 10:00 e 21:00 de domingo, a Direcção dos Serviços de Saúde deu assistência hospitalar a sete feridos, a maioria com escoriações e ferimentos ligeiros, tendo apenas um ficado internado “devido a um hematoma no couro cabeludo e ligeira concussão cerebral”.

Mais do que danos, o Khanun causou sobretudo congestionamentos à passagem por Macau, com a suspensão dos transportes públicos durante quase todo o dia de domingo, a interrupção das ligações marítimas e o cancelamento de mais de oito dezenas de voos.

Durante o período em que o sinal 8 esteve içado, as pontes estiveram encerradas, sendo a ligação entre Macau e a ilha da Taipa feita apenas pelo tabuleiro inferior da Ponte Sai Van.

Em Macau as autoridades registaram um total de 67 incidentes, a maioria (40) relacionados com a queda de reclames, todos, placas metálicas, varas de ferro e janelas. Foram também registados, entre outros, 11 casos de queda de árvores e antenas, quatro inundações – nomeadamente no Porto Interior, uma das zonas habitualmente mais afetada pelas cheias – e dois casos de obstrução ou dano da rede de esgotos.

Durante a passagem do tufão, entre as 07:30 e 20:00, a Direção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego detectou ainda 80 casos de abuso de cobrança de tarifa, 19 casos de rejeição de transporte, e ainda nove casos de veículos a operar sem licença de táxi.

O Khanun obrigou ainda ao cancelamento de várias iniciativas de cariz empresarial e cultural. A Companhia de Electricidade de Macau cancelou a edição de 2017 da Feira Recreativa da Energia, prevista para a Praça do Tap Seac e que contava com a participação de vários estabelecimentos de ensino do território. Também o Instituto Cultural se viu obrigado a cancelar a Feira de Artesanato do Lago Nam Van, prevista para o espaço Anim’arte Nam Van e ainda o concerto “O Ehru da Família Chen”, agendada para o pequeno Auditório do Centro Cultural para a noite de domingo.