Investimento externo directo cresceu 31, 9 por cento no ano passado

Macau captou 11,81 mil milhões de patacas de investimento estrangeiro directo em 2016, mais 31,9 por cento comparativamente a 2015, indicam dados oficiais esta sexta-feira divulgados.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o aumento é “devido a alguns bancos e empresas do jogo terem reinvestido os seus lucros”.

Em comunicado, a DSEC refere que os fluxos do investimento directo do exterior dos ramos de actividade económica dos bancos e corretagem foram de 4,91 mil milhões de patacas, enquanto os dos seguros e da construção foram de 3,59 mil milhões de patacas e 2,58 mil milhões de patacas, respectivamente.

Além disso, o fluxo do ramo do jogo que em 2015 tinha negativo (-6,02 mil milhões de patacas), passou no ano passado para 616 milhões de patacas.

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong surge como o território de residência dos investidores de onde foi proveniente o maior fluxo do investimento directo do exterior, num total de 9,06 mil milhões de patacas.

Da China chegaram a Macau investimentos de 4,87 mil milhões de patacas e das Ilhas Virgens Britânicas um total de 2,52 mil milhões de patacas.

Já o procedente das Ilhas Caimão (-10,04 mil milhões de patacas) foi negativo, destaca a DSEC. Já no ano de 2015 tinha sido registado a mesma tendência (-6,5 mil milhões de patacas).

O rendimento do investimento directo do exterior cifrou-se em 48,75 mil milhões de patacas em 2016, traduzindo um decréscimo de 5,8 por cento face a 2015.

Os rendimentos dos investidores directos obtidos nos ramos de actividade económica do jogo (28,15 mil milhões de patacas) desceram 6,4 por cento, depois de no ano anterior ter registado um decréscimo de 47,5 por cento. Também o rendimento auferido no ramo do comércio por grosso e a retalho (4,49 mil milhões de patacas) desceu 29,6 por cento.

Em sentido inverso, o rendimento do investimento directo do exterior no ramo dos bancos e corretagem (11,52 mil milhões de patacas) subiu 6,5 por cento.

No final do ano 2016, o valor do ‘stock’ do investimento directo do estrangeiro em Macau atingiu 244,27 mil milhões de patacas, refletindo um aumento de 5,1 por cento relativamente a 2015.

O investimento directo de Portugal foi de 266 milhões de patacas – menos 49,1 por cento face a 2015 –, enquanto o rendimento totalizou 1.054 milhões de patacas – menos 13,3 por cento em termos homólogos.

As empresas de Macau que efectuaram investimento directo no exterior obtiveram um rendimento de 359 milhões de patacas, menos 57,1 por cento em relação a 2015.

Analisando por ramo de actividade económica, as empresas que se dedicavam ao jogo em Macau obtiveram rendimentos de 316 milhões de patacas, as quais desceram 33,1 por cento, face a 2015 e o valor do ‘stock’ do investimento directo no exterior destas empresas atingiu 9,58 mil milhões de patacas, isto é, menos 51,7 por cento.

Em 2016 existiam em Macau 2.804 empresas com investimento directo do exterior e 57 empresas com investimento directo no exterior.