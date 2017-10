Índice de preços turísticos registou subida de 2,17 por cento

De acordo com dados revelados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços Turísticos (IPT) foi de 129,61 no terceiro trimestre de 2017, tendo subido 2,17 por cento em termos anuais. De acordo com o organismo, o aumento deveu-se sobretudo à subida dos preços do alojamento em hotéis, serviços de restauração, pastéis e doces, bem como das tarifas de táxis.

Entre as várias secções de bens e serviços, verificaram-se acréscimos no alojamento (+6,75 por cento), restauração (+5,52 por cento) e divertimento e actividades culturais (+5,13 por cento). Em contraste, os índices de preços do vestuário e calçado e bens diversos diminuíram 3,75 por cento e 2,82 por cento, respectivamente, em virtude da queda de preços dos casacos para homem, das malas e da joalharia, acrescenta a DSEC.

No terceiro trimestre deste ano o IPT registou um aumento de 2,59 por cento em comparação com o trimestre anterior. Os índices de preços referentes a alojamento, transportes e comunicações aumentaram 10,68 por cento e 6,55 por cento, respectivamente devido à subida de preços dos quartos de hotéis e dos bilhetes de avião durante as férias de Verão. Em contrapartida, o índice de preços do vestuário e calçado registou uma quebra de 0,26 por cento, graças aos saldos do vestuário e do calçado.

O IPT médio dos quatro trimestres terminados no trimestre de referência, em relação aos quatro trimestres anteriores, diminuiu 1,86 por cento. Registaram-se decréscimos significativos nos índices de preços das secções transportes e comunicações (-12,02 por cento), vestuário e calçado (-6,13 por cento) e alojamento (-5,90 por cento).

Nos primeiros nove meses do ano, o IPT registou um decréscimo de 0,91 por cento, em termos anuais, salientando-se que os índices de preços das secções transportes e comunicações, bem como vestuário e calçado, diminuíram 10,51 por cento e 7,97 por cento, respectivamente, enquanto o índice de preços a nível da restauração subiu 5,46 por cent