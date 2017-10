Imagem de Macau prejudicada por caos nos transportes em altura de tufão, reconhece Senna Fernandes  

Helena de Senna Fernandes, responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), considerou que as situações registadas no domingo – em que turistas ficaram sem acesso a transportes públicos nas Portas do Cerco, durante a passagem do tufão Khanun – afectam de forma incontornável a imagem de Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A dirigente falava aos jornalistas à margem da inauguração do Fórum de Economia do Turismo Global, que ontem decorreu no Cotai, e garantiu que o Governo vai estudar formas de melhorar o projecto de cidade inteligente, inclusive através da divulgação de informação aos turistas antes ainda destes entrarem no território.

Sobre o projecto de cidade inteligente, Senna Fernandes explicou que o acordo-quadro firmado com a Alibaba Cloud, subsidiária da empresa chinesa, em Agosto último, prevê inicialmente o desenvolvimento de “transportes inteligentes” e “turismo inteligente”. A directora da Direcção dos Serviços de Turismo considera ainda que o acordo pode não só ajudar a promover o turismo de Macau como também os seus produtos, promovendo desse modo a imagem da RAEM.