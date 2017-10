Ho Iat Seng considera positiva diversidade de vozes no hemiciclo

Fotografia: Eduardo Martins;

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) considerou ontem positiva a maior diversidade de vozes no hemiciclo, no dia da tomada de posse dos 33 deputados da sexta legislatura e da sua reeleição como líder do organismo.

O hemiciclo tem um total de 12 caras novas entre os 33 deputados, continuando, no entanto, a ser dominado pelo sector empresarial.

Seis dos novos rostos no hemiciclo resultaram da eleição pelo sufrágio directo e indirecto a 17 de Setembro, enquanto as restantes seis foram conhecidas após nomeação do líder do Governo, dez dias mais tarde.

Entre as novas figuras, há mais um na ala dos deputados que defendem a democracia, Sulu Sou, que também é o mais jovem eleito com 26 anos.

Há também académicos entre os novos eleitos, como Agnes Lam, que se posiciona como uma terceira via entre o Governo e a pró-democracia. E há ainda outros estreantes que entram para o hemiciclo através da nomeação, como o também académico Davis Fong, director do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo na Universidade de Macau: “Acho que é uma coisa boa para a Assembleia [Legislativa] haver diversidade de opiniões”, disse Ho Iat Seng à margem da sua tomada de posse como presidente do órgão, quando questionado pela imprensa se considera que o novo mandato vai ser mais complicado dado o aumento de opiniões diferentes no hemiciclo.

O líder da Assembleia Legislativa, reeleito esta segunda-feira com 30 votos entre os 33 deputados, disse “não ter medo de haver mais vozes na Assembleia Legislativa”, sublinhando que o que “não gosta é de não haver ninguém a falar e a apresentar as suas opiniões”.

“Desde que siga o Regimento da Assembleia Legislativa, então tudo ok. Se violar a lei ou o regimento, então não, já não pode”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa referiu também o papel dos deputados na fiscalização da ação governativa e da melhoria dos trabalhos no hemiciclo: “Como presidente, devo presidir às reuniões, e espero que as comissões também possam dar acompanhamento aos trabalhos. Verificou-se um aperfeiçoamento de todos os procedimentos dos trabalhos e esperamos conseguir melhor ainda”, afirmou.

Sobre as comissões de acompanhamento, cuja composição “tem sido constituída por deputados eleitos por sufrágio directo”, referiu que “esses deputados estão mais atentos às preocupações da população e estão em contacto directo com a população”.

“Espero que possam dar seguimento a essas aspirações da população de uma forma directa”, afirmou.