O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) mudou-se no passado dia 9 de Outubro para o 17º andar do edifício China Plaza, na Avenida da Praia Grande. O centro de atendimento de queixas, porém, manter-se-á em funcionamento no 13º andar do mesmo edifício até ao final do ano, mudando-se posteriormente e a título definitivo igualmente para o 17º andar. Os números de telefone, fax, endereço electrónico e o website do GPDP mantêm-se inalterados.

