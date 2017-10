Futebol: Selecção de Macau subiu dois lugares no ranking da FIFA  

A selecção de futebol de Macau subiu duas posições no âmbito do ranking da FIFA , para o 180.o posto. De acordo com a última edição da tabela, ontem publicado, Macau encontra-se uma lugar atrás de Cuba, tendo ultrapassado as selecções das Bermudas e do Koweit na tabela compilada pela Federação Internacional das Associações de Futebol. A subida registada prefigura-se como um parco motivo de consolação para a formação orientada por Chan Hiu-ming, que na semana passada perdeu para a Índia por 4-1, em partida a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia.

