Finalistas do “Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design” mostram os seus trabalhos no Venetian

O Centro de Convenções e Exposições do Venetian recebe, esta sexta-feira, a quarta edição do “Moda – Momentos de Encontro”, um desfile dos trabalhos dos finalistas do “Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design”. O evento tem início marcado para as 14h e está inserido no “Festival de Moda de Macau 2017” que, por sua vez, está integrado na 22ª edição da Feira Internacional de Macau.

No “Moda – Momentos de Encontro” vão ser apresentados os trabalhos de design de moda seleccionados no âmbito do “Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design”. No total vão ser dados a conhecer 64 conjuntos por modelos locais. Após o desfile vão ser premiados os nove estilistas finalistas da iniciativa promovida pelo Instituto Cultural. Os trabalhos apresentados poderão posteriormente ser visitados, até 31 de Dezembro, na Galeria de Moda de Macau, localizada na Rua de S. Roque.

O “Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design” foi relançado em Junho último, atribuindo a cada candidato seleccionado um apoio no montante máximo de 160 mil patacas para a execução de amostras e materiais promocionais. De acordo com o Instituto Cultural, entidade promotora da iniciativa, o programa “procura encorajar o design de moda e a criatividade a nível local, incentivando os designers de moda a elaborarem um plano de marketing viável e adequado, permitindo-lhes envolverem-se em actividades comerciais ou exposições de moda no interior da China e no estrangeiro, a fim de aumentar o prestígio e competitividade, bem como impulsionar o desenvolvimento da indústria do design de moda de Macau”, explica o IC em comunicado.

Os finalistas foram seleccionados tendo por base seis critérios: criatividade e originalidade, potencial de mercado, qualidade, efeitos visuais globais, viabilidade e grau de perfeição do plano de participação em exposições e desfiles de moda e do plano de marketing, bem como a racionalidade orçamental.

