Filipe de Souza estreia-se com pontos no WTCC

O piloto macaense Filipe Clemente de Souza estreou-se da melhor forma na edição de 2017 do Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC), ao terminar em 10º lugar numa das provas que decorreram no circuito de Ningbo. Filipe de Souza aponta agora baterias à próxima prova, no Japão, servindo como preparação para o Grande Prémio de Macau.

Pedro André Santos

Filipe Clemente de Souza chegou ao circuito de Ningbo com os nervos à flor da pele. Não só porque a prova pautava a estreia do piloto macaense num automóvel novo, mas também pelo facto de correr num circuito desconhecido, sob condições atmosféricas adversas.

Porém, o experiente piloto da RC Motorsport conseguiu surpreender, terminando na 10ª posição na primeira corrida, enquanto que a segunda acabou por ser cancelada ao fim de três voltas, devido à forte chuva que se fazia sentir: “Correu de forma muito positiva. Ao início estava muito nervoso porque é uma nova equipa para mim, tal como o carro e o circuito. Quando lá cheguei estava um pouco nervoso, estava muito mau tempo. Acabamos por correr os dois dias debaixo de chuva”, disse o piloto, em declarações ao PONTO FINAL.

Para além de ter alcançado o 10º lugar na primeira corrida, Filipe de Souza conseguiu ainda a “7ª ou 8ª volta mais rápida”, aplaudindo a decisão da organização de suspender a segunda prova por motivos de segurança: “Na segunda corrida, como a chuva foi ainda mais forte, fizemos três voltas atrás do ‘safety car’ e depois a organização decidiu cancelar a corrida porque era muito perigoso. Acho que a decisão foi boa. Nem dava para conduzir nas rectas”, acrescentou o piloto macaense, que se apresentou em Ningbo ao volante de um Lada Vesta.

Os pontos conquistados na prova surpreenderam até a própria equipa, segundo Filipe de Souza, para além de deixarem impressionados os próprios adversários: “Conheço a maior parte dos pilotos internacionais. Eles ficaram surpreendidos por eu ter conseguido ficar nesta posição, terminando apenas a cerca de 20 segundos deles”, disse.

O argentino Esteban Guerrieri fiquei na primeira posição, seguindo-se o francês Yann Ehrlacher e o holandês Nicky Catsburg, na segunda e terceira posições, respectivamente.

A próxima prova irá decorrer no Japão, tendo a prestação obtida pelo macaense em Ningbo reforçado a confiança do piloto macaense para mais um desafio a nível de WTCC: “Nesta primeira corrida não pensei nos pontos, mas como consegui, vou tentar fazer o mesmo. O campeonato de WTCC tem muitos profissionais. Sou o único que não fez outras provas deste campeonato, por isso tenho esta desvantagem”, acrescentou.

Filipe de Souza referiu também que as duas provas de WTCC irão servir para alcançar a melhor forma e tentar conquistar no Grande Prémio de Macau um título que lhe fugiu no ano passado: “Este ano não tenho outra opção senão ganhar. No passado fiquei em segundo mas não fiquei contente, por isso vou correr mais para estar bem preparado fisicamente e mentalmente para ganhar”, concluiu o piloto macaense que irá disputar a Taça CTM no traçado da Guia.