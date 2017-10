Empresários chineses focados no desenvolvimento do projecto da Grande Baía

A 14ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses, focada no desenvolvimento da Grande Baía e ainda em negócios centrados nos chamados “grandes dados”, decorre no Venetian de 19 a 21 de Outubro. A iniciativa deve atrair ao território mais de um milhar e meio de participantes.

Elisa Gao

Contando com mais de 1.500 participantes em representação de várias associações de empresários chineses, oriundas de 36 países e regiões, a 14.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses arranca formalmente depois de amanhã, no resort “The Venetian”.

Ao longo de três dias, a organização do certame, a cargo da Federação Mundial da Organização de Empresários Chineses, vai dinamizar um fórum para jovens empresários chineses e ainda um seminário focado em negócios que implicam a transferência e análise de grandes volumes de dados (“big data”) e o respectivo impacto no desenvolvimento económico regional.

Kein Ting, presidente executivo da Federação Mundial da Organização de Empresários Chineses, referiu ao PONTO FINAL que desde que a instituição abriu um escritório de ligação em Macau, em 2011, que o território tem sido como uma família para os empresários chineses do exterior: “Macau apresenta uma sociedade diversificada, e desde a transferência de soberania para a China que o seu desenvolvimento em todos os campos faz com que os empresários chineses do exterior sintam a força da coesão que aqui impera. Ao longo de mais de uma década, Macau tem sido como uma família para os empresários chineses do exterior, que se reúnem anualmente para recolher opiniões e procurar plataformas com as quais possam cooperar no futuro”, salientou o dirigente.

Kein referiu que as preocupações em torno de transferências de grandes volumes de dados e o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau estão no topo das preocupações dos empresários chineses, que demonstram grande interesse em ambos os campos: “Agora vivemos na era das transferências de grandes volumes de dados e inteligência artificial, que estão sempre a mudar, e se as pessoas não conseguem acompanhar estas tendências terão dificuldades em responder às necessidades do mercado”, explicou ainda o Presidente Executivo da Federação Mundial da Organização de Empresários Chineses.

Porém, o responsável salientou também que os chamados “big data” estão intimamente relacionados com o desenvolvimento da economia regional, e que surgem considerações e tipos de operações diferentes todos os dias que “são de grande importância”.

O presidente executivo da Federação Mundial da Organização de Empresários Chineses acrescentou que os empresários chineses espalhados pelo mundo consideram que os planos de desenvolvimento da Grande Baía são “muito práticos e exequíveis”: “Todo o desenvolvimento da Grande Baía tem grandes vantagens, o Governo fez a sua proposta e acreditamos que é prática e realista, por isso pode perfeitamente funcionar. Se tivermos determinação para isso, podemos ter sucesso”, concluiu.