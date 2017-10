Detectores de metais e mais funcionários para reforçar segurança nos casinos

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e a Polícia Judiciária (PJ) reuniram-se com os representantes do departamento de segurança das concessionárias de jogo com interesses no território com o objectivo de acompanhar as medidas de reforço de segurança tomadas pelas operadoras e promover a implementação de um mecanismo de comunicação em situações de crise. O encontro surgiu na sequência do caso de tiroteio e fogo posto num casino nas Filipinas, em Junho, e do massacre recente ocorrido em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com o director da DICJ, Paulo Martins Chan, as concessionárias adoptaram medidas de segurança através da colocação de detectores de metais de arcada nas entradas dos casinos, cujo trabalho de instalação ainda está a decorrer. Quanto à formação de pessoal “de linha da frente”, é proporcionada “formação intensiva de treino físico” aos seguranças dos casinos, de gestão de crise e de identificação de eventuais suspeitos, tendo ainda sido alargado o número de funcionários dos departamentos de segurança das concessionárias, refere um comunicado da DICJ.

Por sua vez, o director da PJ, Chau Wai Kuong, considera que apesar do risco de ataque serem baixos na RAEM, não se deve descurar os “riscos mesmo nos momentos de paz e tranquilidade social”. O responsável recomendou a criação de um grupo de segurança operacional com equipamentos de protecção para gerir eventuais crises, sugerindo também a realização de um simulacro de um ataque tendo por alvo um casino. A iniciativa deverá ser conduzida em conjunto com a DICJ e as concessionárias.