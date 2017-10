Deputados tomaram ontem posse para a sexta legislatura

Decorreu sem qualquer incidente a tomada de posse dos 33 deputados que dão forma à sexta legislatura do hemiciclo local. A cerimónia decorreu no Palácio do Governo, perante Fernando Chui Sai On. Pereira Coutinho foi o único a prestar juramento em língua portuguesa e o único também a falar aos jornalistas. O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública quer ver a lei sindical de novo discutida no hemiciclo.

Fotografia: Eduardo Martins;

Os 33 deputados da sexta legislatura da Assembleia Legislativa tomaram ontem posse perante o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, numa cerimónia que decorreu no palácio do Governo. Os deputados prestaram juramento, em simultâneo, depois de ouvirem o hino da República Popular da China, na sede do Executivo.

Na Região Administrativa Especial de Hong Kong, a cerimónia de posse decorre no parlamento e é habitualmente marcada por protestos, que levaram já à desqualificação de seis deputados na actual legislatura.

Entre os 33 parlamentares, José Pereira Coutinho, actualmente o único deputado de ascendência portuguesa no hemiciclo, foi também o único a prestar juramento em português “para marcar a diferença”, adiantou aos jornalistas após a cerimónia.

Coutinho foi também também o único deputado a falar à imprensa após a cerimónia, tendo apontado a regulamentação da lei sindical como a sua prioridade no arranque da nova legislatura.

A prioridade “vai ser a lei sindical e a negociação colectiva. Neste momento estão a decorrer alterações pontuais à lei laboral, e essas alterações pontuais passam também por negociações entre os empregadores e os trabalhadores e não há nenhuma negociação justa, séria e imparcial enquanto não houver sindicatos”, disse. “Porque isto de negociar, sabendo de antemão que o empregador tem a faca e o queijo na mão, é difícil chegarmos a uma situação mais justa”, acrescentou.

Pereira Coutinho ganhou um novo mandato na Assembleia Legislativa (AL) após 12 anos como deputado, uma presença sobretudo marcada pela insistência no projecto de lei sindical, chumbado sempre que foi apresentado por Pereira Coutinho.

“Esta será, salvo erro, a sétima vez [a apresentar um projecto de lei sindical]. Eu sou uma pessoa à partida muito optimista e tenho uma grande esperança que isto um dia – [como diz o ditado] água mole em pedra dura tanto bate até que fura –, vai andar para a frente”, sublinhou.

“Serei provavelmente o primeiro deputado a apresentar um projecto de lei nesta legislatura”, acrescentou.

Em 2016, a Assembleia Legislativa chumbou pela oitava vez um projecto de lei sindical, que está prevista na Lei Básica, mas nunca foi regulamentada. O Governo anunciou no final do ano passado que ia começar a estudar a matéria.

A AL é composta por 33 deputados: 14 eleitos por sufrágio universal, 12 por sufrágio indirecto e sete nomeados pelo chefe do Executivo.

Há 12 estreias entre os 33 parlamentares que compõem a sexta legislatura. Seis resultaram das eleições, quando foram eleitos 26 dos 33 deputados, e os restantes seis da nomeação, em 27 de Setembro, pelo chefe do Executivo, que escolheu maioritariamente académicos, incluindo dois formados em Direito.

Coutinho foi o quarto candidato mais votado, tendo sido reeleito com 14.383 votos dos cerca de 173 mil expressos nas eleições de 17 de Setembro.

Na Assembleia Legislativa desde 2005, Pereira Coutinho disse que nesta legislatura “vai haver muita teoria abstracta, com diálogos, monólogos, que só atrasam o processo de aclaração da realidade em Macau”:“Espero que não seja isso: muita teoria e pouca prática, e pouca análise da realidade, mas vamos ver o que vai acontecer”, afirmou, acrescentando que “alguma inexperiência dos novos [deputados] vai exigir algum tempo para eles poderem ambientar-se”.