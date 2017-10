Decepada liderança do Estado Islâmico nas Filipinas

Um líder fundamentalista islâmico, que integra a lista norte-americana dos “terroristas mais procurados”, foi morto na ofensiva lançada pelo exército filipino para reconquistar a cidade de Marawi, no sul do país, anunciou ontem o Governo de Manila.

“As tropas conseguiram abater Isnilon Hapilon e Omar Maute”, declarou à imprensa o ministro da Defesa filipino, Delfin Lorenzana, numa referência a dois extremistas islâmicos, que juntaram forças e participaram na captura de vários bairros de Marawi, a 23 de Maio, desencadeando a operação militar filipina de reconquista da cidade.

Observadores apresentam Hapilon, de 51 anos, como “o emir” do movimento extremista Estado Islâmico (EI) no Sudeste Asiático, onde o grupo pretendia estabelecer um califado, numa altura em que o EI está a perder terreno no Iraque e na Síria.

Foi uma tentativa falhada de captura de Hapilon pelas autoridades que desencadeou este ataque. Os extremistas causaram caos em Marawi, a maior cidade muçulmana no país de maioria católica.

Washington ofereceu uma recompensa de cinco milhões de dólares norte-americanos – cerca de 424 milhões de euros – por qualquer informação que levasse à detenção de Hapilon, apresentado como um comandante de alto nível do grupo Abu Sayyaf. Este movimento, estabelecido no sul das Filipinas, é considerado pelos Estados como uma “organização terrorista estrangeira”. Omar Maute é conhecido como líder do grupo terrorista Maute, que também se aliou ao Estado Islâmico.

Lorenzana afirmou que Hapilon e Omar Maute foram mortos ao início da manhã, no último assalto das forças filipinas contra os extremistas entrincheirados em Marawi, a maior cidade muçulmana no país de maioria católica.

Os corpos vão ser submetidos a testes de ADN devido às recompensas prometidas pelos Governos norte-americano e filipino, acrescentou o ministro: “Este desenvolvimento significa que vamos poder anunciar o fim das hostilidades em Marawi em um ou dois dias”.

Desde 23 de Maio, mais de mil pessoas foram mortas em Marawi e 400 mil residentes foram obrigados a sair da cidade.