Consulado volta a associar-se a torneio de beneficência

A equipa de futebol de 5 do Consulado-Geral de Portugal na RAEM e na RAEHK participou no sábado passado no 10º Torneio Internacional de Futebol de Salão da Associação dos Aeroportos de Macau e Hong-Kong, que teve lugar no campo de futsal do estádio da Taipa.

Na primeira partida, a equipa do Consulado empatou a duas bolas com uma formação em representação do BNU, com golos de Albertino e Carlos Alves, vencendo posteriormente no desempate através do expediente das grandes penalidades. No jogo seguinte, a equipa do Consulado foi derrotada por uma formação da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, vencendo posteriormente o Atlético no derradeiro jogo do grupo por 2-1. Neste duelo bastante disputado entre equipas de matriz portuguesa, o Consulado acabou por levar a melhor graças aos tentos apontados por Albertino e Jorge Magano.

No derradeiro encontro disputado no âmbito do torneio, a equipa do Consulado voltou a empatar com o BNU, desta feita a uma bola, com um golo de Pedro Santos, acabando por sair derrotada nas grandes penalidades. No encontro decisivo da competição, a equipa de Hong Kong levou a melhor sobre o Atlético, também na lotaria das grandes penalidades.

A formação capitaneada pelo cônsul-geral Vítor Sereno associou-se ao evento – que teve propósitos caritativos – pelo terceiro ano consecutivo.