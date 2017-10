C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Os agentes da Polícia de Segurança Pública preparavam-se para efectuar uma detenção e resolver assim um caso de furto, quando acabaram por vir à tona outros crimes-surpresa.

Tudo começou no dia 3 deste mês, quando D., um desempregado de 36 anos, resolveu atravessar a fronteira nas Portas do Cerco para vir a Macau jogar nos casinos. Com a ajuda de um amigo, ainda na China Continental, arrendou a vaga de cima de um beliche num apartamento de Macau, pela qual teria de pagar uma diária de 100 dólares de Hong Kong (103 patacas).

Resolvido o problema do alojamento, faltava arranjar o dinheiro para poder jogar. No dia 7, por volta das 15h, foi à praça de alimentação de um casino-resort do Cotai e começou a vaguear, à procura de bolsas e carteiras menos vigiados a que pudesse deitar a mão. Até que avistou uma mulher que não estava a prestar atenção à mochila. Aproximou-se sorrateiramente e fanou a bagagem, sem que a dona desse por nada. Lá dentro, encontrou documentos, um telemóvel, um cartão de crédito de um banco chinês, as chaves de uma viatura e o principal: mil patacas em dinheiro.

O problema foi que ficou tudo registado pelas câmaras de segurança, desde o momento em que andou à “pesca” de vítimas até entrar num táxi com a mochila roubada. A polícia contactou o taxista em causa, que indicou ter levado aquele cliente até outro hotel, no NAPE. Recorrendo novamente à videovigilância, os agentes assistiram à caminhada do indivíduo até ao edifício onde tinha alugado a cama. Na quarta-feira, a polícia foi ao local e deteve D., que confessou ter cometido o furto, alegando ter, no entanto, perdido o dinheiro no jogo.

Só que os agentes não ficaram por ali, já que no apartamento encontravam-se, àquela hora, outras cinco pessoas (três homens e duas mulheres), com idades entre os 24 e os 49 anos, sendo que uma delas estava em situação de permanência ilegal em Macau. Todos admitiram ter alugado uma cama no alojamento em troca de uma renda diária de 100 dólares de Hong Kong. O imigrante ilegal foi detido e o caso de pensão clandestina, enviado à Direcção dos Serviços de Turismo, para acompanhamento.

Hato inocente

As janelas do apartamento de V. num edifício de habitação social do Fai Chi Kei partiram-se com a força do vento e os pertences do pobre reformado ficaram todos revirados, alguns deles voando para fora do prédio. O homem, de mais de 80 anos, foi uma das vítimas com prejuízo da passagem do tufão Hato por Macau, no dia 23 de Agosto. Ficou particularmente triste com os 20 mil dólares de Hong Kong (20 600 patacas) que tinha deixado num esconderijo insuspeito – em cima da botija de gás na cozinha – e que não voltaria a encontrar.

Passados alguns dias, depois de reparadas as janelas, o apartamento estava novamente em ordem e a botija de gás voltaria a ser utilizada como cofre – V. guardou ali 25 mil dólares de Hong Kong mais 300 patacas em dinheiro, que viriam igualmente a desaparecer: “Espera lá, que isto já não pode ter sido o tufão!”, terá pensado, antes de iniciar as suas próprias investigações pela casa.

Viria a dar pela falta também de umas calças, que tinha estendidas na sala, e de cinco máquinas de cozer arroz, que tinha instaladas… na casa de banho. A janela da casa de banho, aliás, estava aberta e o idoso acredita que terá sido por ali que o ladrão entrou, conforme explicou à Polícia Judiciária.

Alienação estudantil

M. devia estar tão ocupado a marrar para os exames (será?) que não se deu conta das histórias que correram a cidade acerca da onda de burlas telefónicas em que as vítimas eram levadas a fazer transferências em dinheiro para contas da China Continental de forma a provarem a sua inocência em supostos casos de lavagem de dinheiro.

Quando atendeu a chamada de um alegado funcionário dos Serviços de Imigração, às 10h30 do dia 4 de Outubro, o estudante caiu na marosca. A ligação seria transferida para um pretenso agente da polícia de Fujian, que lhe deu instruções de como poderia colaborar com as autoridades para limpar o seu nome. No mesmo dia, conforme lhe foi indicado, foi até Zhuhai para fazer uma transferência de 21,7 mil yuans (26,4 mil patacas) através de uma caixa multibanco.

Até ao dia 9, a pseudo-polícia conseguiria convencer o inocente M. a deslocar-se a Zhuhai mais três vezes para fazer remessas semelhantes que ascenderam a um total de 108,1 mil yuans (131,9 mil patacas). Isto até que a mãe do estudante lhe deu um raspanete quando soube o que se estava a passar e o obrigou a ir à Polícia Judiciária denunciar o clássico caso de burla.

Droga a mais

O olhar afectado e o ar alucinado de J. não deixaram dúvidas aos agentes da PSP que patrulhavam pela Avenida da Amizade no domingo, por volta da 1h da manhã. O comportamento suspeito manteve-se quando abordada pela polícia e a desempregada, de 24 anos, seria então revistada.

Num dos bolsos das calças, estava guardada a prova do crime: dois saquinhos de plástico transparente, contendo uma certa quantidade – 6,81 gramas – de cristais brancos. Levada para a esquadra, a jovem admitiu tratar-se de Ketamina, uma droga de efeitos anestésicos. Os testes realizados depois no hospital confirmariam o consumo.

J. contou à polícia ter comprado a droga a um homem no NAPE, dois dias antes, por cinco mil dólares de Hong Kong (5150 patacas), tendo a seguir ido à casa de banho de um casino, onde consumiu parte da substância e guardado o restante no bolso.

A suspeita foi presente ao Ministério Público na manhã de ontem e julgada pelos crimes de consumo e tráfico de estupefacientes.