Bangladesh: Naufrágio vitima cinco rohingyas em fuga da Birmânia

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação que transportava rohingyas em fuga da Birmânia para o Bangladesh, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do Bangladesh.

“A embarcação transportava cerca de 50 pessoas quando se afundou no estuário do rio Naf. Cinco corpos foram encontrados e 21 pessoas sobreviveram”, declarou o tenente-coronel Ariful Islam da guarda costeira do Bangladesh.

A 08 de Outubro, a ONU elevou para 519.000 o número de rohingyas que chegaram ao Bangladesh em fuga da violência na Birmânia desde 25 de Agosto.

A crise dos rohingyas começou a 25 de Agosto, após um ataque de um grupo rebelde desta minoria muçulmana a instalações policiais e militares no estado ocidental birmanês de Rakhine, uma acção a que o exército respondeu com uma ofensiva que ainda prossegue.

De acordo com testemunhas e organizações de direitos humanos, o exército birmanês arrasou povoações incendiando-as e matou um número indeterminado de civis a tiro enquanto esvaziava essas localidades.

O Governo birmanês assegurou que a violência foi desencadeada por “terroristas rohingyas”, mas o Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos classificou a operação militar como “limpeza étnica”.

Antes da campanha militar, estimava-se que cerca de um milhão de rohingyas habitasse em Rakhine.