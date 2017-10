Ávila ainda procura o pódio após prova complicada em Zhejiang

O piloto português de Macau, Rodolfo Ávila, não teve vida fácil no último fim-de-semana, em mais uma etapa do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, disputada no novíssimo circuito de Ningbo, na província continental de Zhejiang. Ainda assim, Ávila conseguiu somar pontos nas duas corridas disputadas, tendo terminado as provas no quinto e sétimo lugares, respectivamente: “Na primeira corrida houve alguns toques entre mim e os outros pilotos, enquanto na segunda corrida, pela experiência que tenho, se fosse uma competição internacional nem se tinha começado por causa do estado em que a pista estava, tal era a quantidade de água. Não foi uma corrida muito interessante. Acabei por dar um pião também, mas depois lá consegui recuperar umas posições”, disse o piloto, em declarações ao PONTO FINAL.

A antepenúltima corrida do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) confrontou Rodolfo Ávila e os restantes condutores com um novo traçado, tendo o piloto – que corre ao volante de um VW Lamando GTS – somado pontos com os resultados alcançados ao longo do fim-de-semana: “Estou em quarto lugar neste momento. Tenho tentado [chegar ao pódio] este ano mas não tem sido fácil para mim, tenho tido um bocado de azar e algumas dificuldades em conseguir adaptar-me a este carro. Vamos continuar a lutar. A próxima corrida vai ser um circuito citadino, espero poder andar rápido e antes de a época acabar gostava de voltar ao pódio”, acrescentou o piloto português.

A próxima corrida disputar-se-á no fim-de-semana de 11 e 12 de Novembro, num circuito citadino edificado em redor do Centro Desportivo de Wuhan, na província de Hubei, constituindo a prova mais um desafio às capacidades de Rodolfo Ávila: “Vai ser uma estreia para todos nós. Se não me engano será a primeira vez que se vai fazer este circuito citadino. Imagino que vamos ver muito mais acção”, referiu o piloto.

Na derradeira prova, a 25 e 26 de Novembro, Rodolfo Ávila desloca-se a Xangai, colocando um ponto final na temporada.