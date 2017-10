Au Kam San insta Governo a criar “mecanismo de encerramento” dos casinos

Au Kam San quer que o Executivo crie um “mecanismo de encerramento” que obrigue os casinos a fechar portas durante o período em que se encontra hasteado o sinal 8 de tufão. Através de uma interpelação escrita, o deputado pró-democrata instou o Governo a agir para resolver os problemas de transporte dos cidadãos durante os dias de tufão e aconselha ainda a realização de um estudo, feito com a colaboração das companhias de autocarros, tendo em vista a possibilidade de se instituírem serviços básicos de transporte nessas alturas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Au Kam San lembra que a RAEM é uma referência em termos de turismo e indústria do jogo, salientando que as operações comerciais não param durante os tufões. Porém, o Governo apenas recomenda às pessoas que não saiam de casa durante essas ocasiões.

Au Kam San disse que se os casinos encerrarem as portas com sinal 8 os trabalhadores sentir-se-ão aliviados. O deputado defende que a medida deve ser aplicada em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.