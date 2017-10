Apostar na prevenção do extremismo para impedir radicalização das empregadas domésticas

O documentário “Jihad Selfie”, do realizador e investigador Noor Huda Ismail, explora o impacto das redes sociais na campanha de radicalização do Estado Islâmico. Em Macau e Hong Kong, a política foi utilizada pelo Consulado da Indonésia como um dos meios para prevenir a radicalização das empregadas domésticas indonésias radicadas em ambos os territórios.

Macau e Hong Kong receberam, no fim-de-semana, a projecção de um documentário sobre os militantes e as estratégias de recrutamento do auto-proclamado Estado Islâmico. A exibição pública de “Jihad Selfie”, escreve o South China Morning Post, está inserida num conjunto de medidas delineadas pelo Consulado da Indonésia que têm por objectivo prevenir a radicalização das empregadas domésticas oriundas do arquipélago e radicadas em ambas as Regiões Administrativas Especiais. As iniciativas foram lançadas após o Instituto de Análises de Políticas de Conflito, com base em Jakarta, ter divulgado um relatório que revelou que, pelo menos, 50 empregadas domésticas baseadas nos países e regiões do leste da Ásia se envolveram em grupos de discussão extremistas. Destas, 43 trabalham actualmente ou já trabalharam em Hong Kong.

Em “Jihad Selfie”, Noor Huda Ismail, realizador do documentário, explorou o impacto das redes sociais na campanha de radicalização do auto-proclamado Estado Islâmico. O académico, que aborda sobretudo a realidade indonésia, acompanhou militantes na Indonésia, no Egipto e ao longo da fronteira da Síria e entrevistou antigos combatentes que regressaram ao país: “Eles vêem propaganda nas redes sociais e pensam que lá a vida é boa. Mas quando chegam lá percebem que é terrível”, explicou Noor em declarações ao South China Morning Post.

Noor Huda Ismail, que investiga o aumento do radicalismo nas sociedades islâmicaso do radicalismo nas sociedades calismo nas sociedades isl, defendeu, em Hong Kong, que o aumento da consciencialização é o primeiro passo para combater o extremismo: “A consciencialização vem primeiro, depois o Governo tem de criar mensagens direccionadas [a grupos específicos], criar uma linha de apoio telefónica e ser capaz de identificar os sinais”, apontou.

No entanto, para cumprir estes passos, o académico defende que é necessário trabalhar de perto com as associações e grupos interessados. Com a projecção do documentário, o realizador disse esperar que o filme possa ajudar a espalhar a mensagem no seio destas comunidades migrantes: “Elas podem agir como agentes da mudança dentro das suas próprias comunidades”, declarou.

O estudo do Instituto de Análises de Políticas de Conflito, divulgado em Julho último, “apanhou muitos de surpresa”, indica o South China Morning Post, mas não Noor. O académico, que estudou numa escola islâmica desde os 12 anos e é actualmente doutorando na Monash University, em Melbourne, notou que as tácticas de recrutamento têm vindo a mudar ao longo dos anos e, recentemente, têm também como alvo as mulheres: “Pensa como uma empregada doméstica. Estás sozinha, tens o dinheiro, precisas de criar laços com algo e algumas pessoas fazem-no com isto”, disse Noor, apontando para um telemóvel, em declarações ao South China Morning Post. Em Agosto de 2014, em entrevista ao Post Magazine, o realizador defendeu que a falta de escolhas ou alternativas é a principal razão pela qual as pessoas escolhem a via da violência: “Ninguém nasce terrorista”, alertou. “Não acredito que ficar preso numa cela faz alguém arrepender-se. Eles são ostracizados e depois têm menos oportunidades. Nós vamos apenas ver surgir mais problemas, mais conflitos”, declarou Noor.

Segundo o South China Morning Post, uma empregada doméstica proveniente da Indonésia, em Hong Kong aufere um salário quatro vezes superior àquele que iria receber em casa. Contudo, “muitas enfrentam solidão e, por vezes, abusos”: “Algumas [empregadas domésticas] são claramente atraídas para esta ideologia por causas dos problemas sociais. Milhares de empregadas que vivem aqui [Hong Kong] divorciam-se todos os anos. O seu envolvimento geralmente está ligado ao romance… Eu não nego que elas se radicalizem mas não é tão simples quanto isso. Por norma, elas enfrentam um problema social e depois procuram refúgio na religião”, explicou Noor Huda Ismail ao mesmo jornal.

Antigo jornalista, Noor Huda Ismail encontra-se actualmente a trabalhar noutro documentário que irá abordar a vida dentro do auto-proclamado Estado Islâmico daqueles que nele entraram. “Terrorist Whisperer” será lançado, em princípio, no próximo ano e neste filme o realizador procurou incluir mais mulheres. Quis também “reflectir sobre o porquê das pessoas terem saído e sobre aquilo que aprenderam”, indicou.